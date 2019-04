Trénera hádzanárov SR odvolali, Holeša: Chceme nový realizačný tím

Dánsky kouč pôsobil vo funkcii od januára tohto roka, ale nepodarilo sa mu doviesť národný tím na budúcoročné ME.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej (SZH) na utorkovom rokovaní odvolal trénera mužskej reprezentácie Heineho Ernsta Jensena. Dánsky kouč pôsobil vo funkcii od januára tohto roka, ale nepodarilo sa mu doviesť národný tím na budúcoročné ME.



"Prišli sme k záveru, že treba postaviť nový realizačný tím vzhľadom na to, že v roku 2022 Slovensko organizuje európsky šampionát. Preto chceme dať príležitosť novému trénerovi postaviť mužstvo, ktoré bude reprezentovať, nielen zväz, ale aj celú krajinu na jednom z najväčších podujatí," povedal prezident SZH Jaroslav Holeša.



Meno Jensenovho nástupcu zatiaľ nie je známe, SZH ho zverejní v priebehu mája. Podľa Holešu nie je vylúčené ani pokračovanie "zahraničnej cesty": "Výkonný výbor zaviazal mňa a viceprezidenta Kelcsényiho, ktorý je zodpovedný za reprezentáciu, aby sme do 15. mája predstavili výboru vhodného kandidáta. Momentálne je možné všetko, ale dosiaľ sme neoslovili nikoho."



Jensen pôsobil v SZH od 2016, od technického riaditeľa sa cez mládežníckeho trénera dievčat dostal od začiatku tohto roka na lavičku mužského "áčka". Vlani sa mu však narodilo druhé dieťa, s rodinou žije v Nórsku, takže v súčasnosti už vedenie SZH s jeho službami nepočíta. "Jeho situácia sa postupne zmenila. Neviem si predstaviť, že vzhľadom na jeho vyťaženosť by sme mohli pokračovať. To však neznamená, že nebudeme spolupracovať v budúcnosti. Jensen nám zachránil mládežnícky tím v A-kategórii a postavil ho na nohy, takže sme boli s jeho prácou spokojní," dodal Holeša.