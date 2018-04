Tréneri na MS: Ramsay bude mať premiéru, Jandač a Marjamäki skončia

Zoznam hlavných trénerov na MS 2018:



Bratislava 28. apríla (TASR) - Päť krajín bude mať cudzinca v pozícii hlavného trénera na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v Dánsku. Patrí k nim aj Slovensko, na ktorého striedačke sa prvýkrát na MS predstaví Craig Ramsay. Na kormidelníka zopäť vsadili aj Bielorusi (Dave Lewis) a Lotyši (Bob Hartley).Za cudzinca sa považuje aj tréner Kórejskej republiky Jim Paek, ten sa však narodil i vyrastal na kórejskom polostrove a aj Dave Henderson, ktorý už vyše 20 rokov pôsobí vo Francúzsku a má aj francúzske občianstvo. Dánsko povedie Švéd Janne Karlsson.Obhajcovia titulu Švédi sa na takmer domácom šampionáte predstavia so silným výberom, ktorý povedie úspešný tréner Rikard Grönborg. Pod jeho vedením vlani triumfovali v Kolíne, Grönborg získal zlato aj ako asistent v roku 2013. Skúsený kormidelník pôsobí pri švédskych reprezentačných výberoch od roku 2006, nadchádzajúci seniorský šampionát bude pre neho deviaty v kariére.Ďalší z favoritov na zlato Kanaďania stavili na stabilné meno. Bill Peters doviedol mužstvo ako hlavný tréner k titulu na MS 2016, ako asistent pôsobil na MS 2015 a na Svetovom pohári 2016. V uplynulých štyroch sezónach viedol mužstvo Caroliny Hurricannes, od budúceho ročníka sa postaví na striedačku Calgary Flames. Súpisku pre šampionát v Dánsku zostavoval spoločne s brankárskymi legendami Martinom Brodeurom a Seanom Burkeom.Aj druhý zámorský tím vsadil na rovnaké meno ako vlani. Tréner Detroitu Red Wings Jeff Blashill absolvuje svoj druhý šampionát v pozícii kouča tímu USA. V Nemecku mal v rukách tím mladíkov, ktorí síce predvádzali pútavý hokej, ale vypadli už vo štvrťfinále s Fínskom (0:2).K zaujímavej situácii prišlo v tíme Ruska. Tréner Oleg Znarok doviedol Olympijských športovcov z Ruska k triumfu na ZOH v Pjongčangu, no dva mesiace po úspešných hrách oznámil koniec vo funkcii. Ako dôvod uviedol psychické vyčerpanie. Zbornú tak povedie Znarokov doterajší asistent Iľja Vorobjov, Znarok však bude pôsobiť ako jeho konzultant.Fíni budú opäť patriť k ašpirantom na medaily a v Dánsku budú chcieť napraviť matný dojem z nedávnej olympiády. To bude úlohou Lauriho Marjamäkiho, ktorý viedolaj na vlaňajšom šampionáte. Po MS pravdepodobne skončí na striedačke národného tímu a povedie Jokerit Helsinki v KHL.Bez ohľadu na výsledok českej reprezentácie skončí aj tréner Josef Jandač. Od budúcej sezóny sa vráti do KHL ako tréner Mettalurgu Magnitogorsk, s ktorým sa dohodol na dvojročnej zmluve. V Česku sa už teraz špekuluje nad jeho nástupcom. Podľa médií boli najvážnejší kandidáti kouč Plzne Martin Straka a Libor Zábranský, ktorý doviedol Kometu Brno k dvom majstrovským titulom. Obaja však už medzičasom odmietli ponuky českého zväzu a tak sú v hre aj ďalší.Kanaďan Craig Ramsay už viedol slovenský tím na nedávnych ZOH, ale na MS zatiaľ neštartoval. Po neúspešnom vlaňajšom šampionáte, na ktorom sa slovenský tím tesne zachránil v A-kategórii, vystriedal Zdena Cígera. Podľa viacerých hráčov sa jeho príchodom zmenila klíma v kabíne a mnohí si pochvaľujú jeho trénerské metódy, prístup a profesionalitu. Mužstvo pre MS v Dánsku skladal spoločne s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom. Táto dvojica bude s veľkou pravdepodobnosťou v čele slovenského tímu aj na budúcoročnom domácom šampionáte.Hokejistov Kórejskej republiky čaká veľká premiéra medzi svetovou elitou. Za sebou už majú štart na ZOH v Pjongčangu, no až v Dánsku absolvujú debut v A-kategórii MS. Trénerské kormidlo pevne drží kórejský rodák s americkým i kanadským pasom Jim Paek. Za sebou má, podobne ako jeho asistent Richard Park, úspešnú hráčsku kariéru v NHL zvýraznenú dvomi víťazstvami Stanleyho pohára s Pittsburghom. Kórejský tím vedie od návratu do rodnej vlasti v roku 2014.Do elitnej kategórie sa vrátili hokejisti Rakúska pod vedením Rogera Badera. Ten počas sezóny 2016/2017 povýšil z asistenta na hlavného trénera a v pozícii generálneho manažéra má pod palcom nielen seniorskú reprezentáciu, ale aj mužstvo v kategórii do 20 rokov.Zmeny na pozícii hlavného trénera nenastali od minulého šampionátu ani v tímoch Bieloruska, ktorý opäť povedie Kanaďan Dave Lewis, Dánska (Švéd Janne Karlsson), Lotyšska (Kanaďan Bob Hartley), Nórska (Petter Thoresen), Švajčiarska (Patrick Fischer) a ani Nemecka, ktoré pod vedením Marca Sturma získalo strieborné medaily na ZOH v Pjongčangu.