Triatlonista Buček dostane za záchranu života plaketu fair play

Bratislava 2. júla (TASR) - Slovenský triatlonista Michal Buček dostane za záchranu života pri pretekoch najvyššie ocenenie EFPM – Európsku plaketu fair play. Návrh na ocenenie za príkladný čin podal Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV).



Buček na medzinárodných pretekoch v severočínskom Tchien-ťine asi 500 metrov od brehu narazil do nehybného tela topiaceho sa pretekára. Namiesto toho, aby pokračoval v súťaži, zachoval sa hrdinsky. S telom odplával k najbližšiemu záchrannému člnu a už z diaľky kričal, že treba privolať záchranárov. Nevládne telo pomohol vyložiť do člna a začal pomáhať s resuscitáciou. Až keď bolo jasné, že záchrana bude úspešná, skočil naspäť do vody a psychicky otrasený pokračoval ďalej v súťaži. Napriek všetkému prišiel do cieľa na štvrtom mieste.



V cieli sa Buček dozvedel, že pretekára sa v nemocnici vďaka rýchlej pomoci podarilo prebrať k životu. "To by urobil každý pretekár, ak by sa dostal do takejto situácie ako ja. A že som bol pri topiacom ako prvý ja, tak to padlo na mňa. To štvrté miesto bolo napokon pre mňa víťazstvom, keď som sa dozvedel, že pretekára sa podarilo zachrániť. Asi to bolo najväčšie víťazstvo v živote...," povedal o dramatickej udalosti Buček.



Na margo udelenia Európskej plakety fair play konštatoval, že po mnohých oceneniach, ktoré v živote dostal na športových súťažiach, je Cena EFPM jeho najväčšie vyznamenanie, je šťastný a vďačný za ňu. "Pri záchrane života človeka si ani neuvedomujete, čo vlastne robíte, ale základný ľudský inštinkt vás vedie akousi neviditeľnou rukou. A vtedy rozmýšľate len nad tým, ako druhému čo najviac pomôcť... Udeľovanie cien fair play je obrovským ocenením všetkých, pre ktorých je šport oveľa viac než len obyčajným súperením a fyzickou súťažou. Vlastne dáva širší zmysel tejto oblasti ľudskej činnosti a jedným slovom – poľudšťuje...," dodal Buček na stránke olympic.sk.