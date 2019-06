Triumf Bernala na Okolo Švajčiarska, Sagan vyhral bodovačku

Výsledky:



9. etapa (Goms - Goms, 101 km): 1. Hugh Carthy (V.Brit./EF Education First) 3:01:49 h, 2. Rohan Dennis (Aust./Bahrain-Merida) +1:02 min, 3. Egan Bernal (Kol./Team Ineos) +1:02, 4. Mathias Frank (Švajč./Ag2r La Mondiale) +1:52, 5. Simon Špilak (Slovin./Kaťuša-Alpecin) +1:52, 6. Carlos Betancur (Kol./Movistar) +2:15 ..., 69. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +18:05



Konečné poradie: 1. Bernal 27:43:10 h, 2. Dennis +0:19, 3. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) +3:04, 4. Tiesj Benoot (Belg./Lotto Soudal) +3:12, 5. Jan Hirt (ČR/Astana) +3:13, 6. Špilak +3:48 ..., 76. P. SAGAN +55:25



Bodovacia súťaž: 1. P. SAGAN 37 b, 2. Elia Viviani (Tal./Deceuninck-Quick-Step) 32, 3. Dennis 26



Vrchárska súťaž: 1. Carthy 60 b, 2. Bernal 40, 3. Dennis 33

Goms 23. júna (TASR) - Kolumbijčan Egan Bernal z tímu Ineos sa stal víťazom 83. ročníka cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska. Druhé miesto obsadil so stratou 19 sekúnd Austrálčan Rohan Dennis (Bahrain-Merida) a tretí skončil Rakúšan Patrick Konrad z tímu Bora-Hansgrohe.V záverečnej 9. etape so štartom aj cieľom v Gomse (101 km) triumfoval Brit Hugh Carthy (EF Education First) s náskokom viac ako minúty pred dvojicou bojujúcou o celkový triumf Rohanom Dennisom a Eganom Bernalom.Slovenský cyklista Peter Sagan, ktorý zvíťazil v bodovacej súťaži, obsadil v záverečnej etape so stratou 18:05 minúty na víťaza 69. miesto a v celkovom poradí skončil na 76. mieste (+55:25 min).