Triumf Neapola hetrikom režíroval Mertens, Ancelotti sa ale hneval

Neapolu vyšla generálka na utorňajší dôležitý zápas Ligy majstrov doma proti Parížu St. Germain, v zostave preto pred ním prišlo k viacerým zmenám.

Neapol 2. novembra (TASR) - Belgický útočník Dries Mertens bol v piatok ústrednou postavou SSC Neapol. Hetrikom režíroval triumf svojho tímu v 11. kole talianskej Serie A nad Empoli 5:1, po ktorom jeho tím poskočil pred víkendom na druhé miesto neúplnej tabuľky. Slovenskí legionári Marek Hamšík (Neapol) a Samuel Mráz (Empoli) sa do hry nedostali.



"Cítim sa v tomto období výborne. Ako tím hráme pekný futbal a proti Empoli sme udreli v správnych chvíľach. Hetrik som dal aj v uplynulých dvoch sezónach a som rád, že už ho mám na konte aj v tejto," povedal po zápase Mertens. Ten má momentálne na konte sedem ligových gólov, rovnako ako jeho spoluhráč Lorenzo Insigne a Cristiano Ronaldo z turínskeho Juventusu. Na čele kanonierov je Poliak Krzysztof Piatek z FC Janov (9).



Pod triumf SSC sa podpísali gólovo aj Insigne a striedajúci Arkadiusz Milik. Jediný gól hostí strelil v druhom polčase Francesco Caputo. Neapol stráca na Juventus aktuálne tri body, úradujúceho majstra ale ešte v sobotu čakal domáci duel s Cagliari. Empoli je momentálne až tretie od konca, jedinú výhru si pripísalo ešte v auguste v úvodnom kole.



"V útoku sme boli smrtiaci," chválil efektivitu svojich zverencov kouč Carlo Ancelotti, no s výkonom už bol spokojný menej: "Viac som nahnevaný ako nadšený z jasného víťazstva. Výsledok naznačuje, že sme odohrali skvelý zápas, no Empoli hralo lepšie ako my. Až do gólu na 4:1 sme sa museli obávať. Proti AS Rím sme hrali veľmi dobre, no iba sme remizovali a dnes vyhráme takýmto rozdielom. Nahnevaný som bol aj na Mertensa, pretože bol na krídle a kričal som mu, že keď chce dávať góly, nech ide viac do stredu. A odpovedal mi, že asistencie sú tiež dôležité. Napokon dal tri góly a mal aj jednu gólovú prihrávku."



Neapolu tak vyšla generálka na utorňajší dôležitý zápas Ligy majstrov doma proti Parížu St. Germain, v zostave preto pred ním prišlo k viacerým zmenám. "Nikdy predtým som nemal k dispozícii tak široký a vyrovnaný káder, takže môžem meniť zostavu bez výraznejšieho rozdielu v jej kvalite. Pravdou ale je, že Insigneho a Mertensa je ťažko zo zostavy vynechať," dodal Ancelotti.