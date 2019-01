Trnava angažovala Košúta, po vzájomnej dohode skončil Jarovič

Hráči Spartaka v nedeľu odleteli na sústredenie do Turecka. V krajine polmesiaca strávia jedenásť dní a odohrajú tri stretnutia - proti Arsenalu Kyjev, Radnički Niš a TSV Hartberg.

Trnava 27. januára (TASR) - Úradujúci slovenský futbalový majster FC Spartak Trnava posilnil svoj stred obrany o skúseného Tomáša Košúta, ktorý prichádza do mužstva z bulharskej ligy. Naopak, v klube po vzájomnej dohode skončil útočník Senad Jarovič.



Košút oslávil 13. januára 29. narodeniny. Najvyššiu slovenskú súťaž opäť okúsi po viac ako desiatich rokoch, naposledy v nej obliekal dres Nitry. "Chcem ukázať ľuďom, že som v zahraničí nehral len tak, ale bol preto dôvod. Naďalej by som sa rád presadil a ukázal to najlepšie, čo viem," uviedol pre web "andelov" stopér, ktorý sám prejavil eminentný záujem obliekať dres Spartaka. "Zavolal mi generálny manažér a spýtal sa ma, či nemám záujem. Neváhal som, chcel som byť doma. Bývam v Piešťanoch, do Trnavy chodím odmalička na futbal. Keď sa klub dohodol s bulharskou stranou, prišiel som sem," dodal Košút.



V najvyššej bulharskej súťaži obliekal dres FC Vereja. Predtým si vyskúšal maďarskú ligu v Honvéde Budapešť, v poľskej lige hral za Arku Gdynia a v českej za Spartu a Slovácko. V poslednom menovanom klube si pripísal najviac štartov – 158. "V Bulharsku som bol krátko. Zamieril som tam s cieľom odohrať čo najviac zápasov. Účel to splnilo, odohral som plnú minutáž. Rovnako ako na všetky predchádzajúce pôsobiská, aj na tento budem spomínať len v dobrom," povedal Košút, ktorý s novými spoluhráčmi letí aj na sústredenie do Turecka.



Naopak, v Spartaku ukončil po vzájomnej dohode zmluvu Senad Jarovič. Do Trnavy prišiel v lete 2018 zo slovinského celku Domžale., v konkurencii sa ale nedokázal naplno presadiť do základnej zostavy. V Slovenskom pohári si pripísal tri štarty s jedným gólom, vo Fortuna lige mal na konte dva zápasy a rovnako dvakrát naskočil do predkôl Ligy majstrov.



"Vzájomne sme sa dohodli na ukončení kontraktu a zároveň aj vysporiadali. Dlhodobo sme hľadali stredného obrancu, ideálne ľavonohého. Podarilo sa nám ho nájsť v bulharskej lige. Po ťažkých rokovaniach s bulharskou stranou, i za ochoty samotného hráča, ktorý ukončil zmluvu, sa nám podarilo transfer dotiahnuť do pozitívneho konca," prezradil generálny manažér klubu Marián Černý.



