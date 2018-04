Pre derby Spartak - Slovan bude polícia v pohotovosti

Úplne uzavreté budú pre verejnosť aj niektoré ulice.

Trnava 7. apríla (TASR) – Pre konanie tradičného futbalového derby FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava bude polícia v sobotu vykonávať bezpečnostné opatrenia. Mesto na čas od 10.00 do 18.00 h vydalo zákaz predaja a konzumácie alkoholových nápojov v uliciach v okolí City Areny - Štadióna Antona Malatinského.



Na zabezpečenie poriadku musí polícia v čase od 13.00 do 15.30 h a potom po ukončení zápasu približne od 17.00 do 19.00 h uzatvoriť Kollárovu ulicu, ktorá spája železničnú stanicu so štadiónom. Úplne uzavreté budú pre verejnosť podľa informácií krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Márie Linkešovej aj ulice Športová, Žarnova, Rázusova, Novosadská, Ružový háj. Obyvateľom Podjavorinskej ulice bude umožnený vjazd priebežne podľa aktuálnej situácie. Bezpečnostné opatrenia a s tým súvisiace dopravné obmedzenia budú prispôsobené aktuálnej operatívnej situácii a čas uzavretia sa preto môže zmeniť. V prípade nepricestovania fanúšikov ŠK Slovan Bratislava na zápas či pricestovania ich menšieho počtu, bude ihneď po takomto zistení Kollárova znovu otvorená.



Polícia žiada občanov, aby s týmito obmedzeniami rátali. "Vzhľadom na kapacitné možnosti parkovacích miest v okolí štadióna žiadame návštevníkov podujatia, aby sa presúvali podľa možností bez využitia svojich vozidiel. Ostatných vodičov žiadame o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť," uviedla Linkešová. V uliciach Trnavy bude zvýšený počet policajtov všetkých služieb, ktorí budú dohliadať na verejný poriadok, ako aj na dopravu v meste.