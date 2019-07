Trnava sa spolieha na domáce prostredie, DAC ide do Atén s odhodlaním

odvety 2. predkola EL 2019/2020, štvrtok 1. augusta:



FC Atromitos - FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA /prvý zápas 2:1, rozhodcovia: Al Hakim - Culum, Klyver (všetci Švéd.)/



FC SPARTAK TRNAVA - Lokomotiv Plovdiv /prvý zápas 0:2, Lambrechts - De Rocker, Hillaert (všetci Bel.)/

Bratislava 31. júla (TASR) - Futbalisti trnavského Spartaka a FC DAC 1904 Dunajská Streda nedosiahli v úvodných zápasoch 2. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 výsledky, ktoré by si priali. Trnavčania, ktorí sú úradujúcimi víťazmi Slovenského pohára, podľahli 0:2 na pôde Lokomotivu Plovdiv a tím zo Žitného ostrova si v domácom súboji s gréckym Atromitosom pripísal prehru 1:2. Obaja slovenskí zástupcovia potrebujú vo štvrtkových odvetách streliť minimálne dva góly, v opačnom prípade sa s tohtosezónnym účinkovaním v EL rozlúčia už v pomerne skorej fáze.Spartak podal v Plovdive rozpačitý výkon. V sľubnej úvodnej polhodine mali "andeli" dve dobré príležitosti na skórovanie, ktoré však nepremenili. Naopak, dve individuálne hrúbky umožnili súperovi kopať dve jedenástky. Bulhari sa vďaka nim dostali do výhodnejšej pozície pred odvetou na Štadióne Antona Malatinského, ktorej úvodný výkop je o 20.45 h. Ak sa Trnave podarí zmazať manko, v treťom predkole ju čaká víťaz konfrontácie medzi Racingom Štrasburg a Maccabi Haifa. Francúzsky tím vyhral doma 3:1.Pred dvom týždňami už Spartak dokázal vygumovať dvojgólovú stratu a hoci Radnik Bijeljina nedosahoval kvalitu Plovdivu, futbal prináša rôzne zvraty a nikde nie je napísané, že sa história nemôže zopakovať. Trnavčania sa budú už tradične spoliehať na ich dvanásteho hráča, ktorým sú fanúšikovia.nestráca nádej trnavský stopér Ivan Mesík.Spartak v generálke na odvetu s Plovdivom neuspel, v Žiline v rámci 2. kola Fortuna ligy prehral 2:4. Veľké diery v obrane a nízka efektivita musia byť pre "červeno-čiernych" memento.uviedol pre klubový web kapitán Bogdan Mitrea. Tridsaťjedenročný Rumun si v Bulharsku odpykal trest za červenú kartu a v odvete môže nastúpiť.DAC vyradil v 1. predkole favorizovanú Cracoviu Krakov, keď po domácej remíze 1:1 dokázal v odvete v Poľsku remizovať 2:2 po predĺžení. Teraz pre "žlto-modrých" dopadol domáci duel horšie, s Atromitosom prehrali 1:2 a čaká ich náročná úloha.srší sebavedomie z lodivoda Dunajskej Stredy Petra Hyballu.Jeho zverenci si v nedeľu schuti zastrieľali na nováčikovi FK Pohronie, ktorého deklasovali 5:1 a spolu so Žilinou sú na čele tabuľky FL. Ak sa DAC dokáže prebojovať do 3. predkola, narazí na postupujúceho z dua Legia Varšava - KuPS Kuopio. V prvom súboji sa zrodilo domáce víťazstvo Legie 1:0.poznamenal za hráčsku kabínu Lukáš Čmelík v rozhovore pre klubovú webstránku.Prvé zápasy 3. predkola EL sú na programe 8. augusta, odvety o týždeň neskôr. Slovensko v tejto fáze už má istého aspoň jedného zástupcu. Je ním bratislavský Slovan po tom, ako v majstrovskej vetve prešiel cez KF Feronikeli z Kosova.