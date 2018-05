Trnavu čakajú 3-týždňové oslavy, El Maestro: Dohráme to profesionálne

Teraz však chcem len mať veľkú párty, povedal po výhre tréner El Maestro.

Trnava 5. mája (TASR) - V Trnave sa bude tri týždne oslavovať titul slovenského futbalového šampióna. "Bílí Andeli" v sobotu zvládli druhý pokus a zdolali v 8. kole nadstavby v skupine o titul rivala DAC Dunajská Streda 2:0. Prelomenie 45-ročnej kliatby je o to sladšie, že si ho Trnava vychutnala na domácom Štadióne Antona Malatinského, na ktorý si v sobotu našlo cestu 16.832 divákov.



Trnavu k titulu doviedol anglický tréner so srbskými koreňmi Nestor El Maestro. Po zápase bol plný emócií. "Prežívam to veľmi emotívne. Som teraz asi najšťastnejší človek na svete. Tak ako aj náš pán majiteľ. Pán Poór je skvelý človek, ľúbi Trnavu viac ako všetko, a som hrdý, že sme vyhrali tento najväčší a najdôležitejší pohár tento rok, keď som tu bol ja tréner. Trnava vyhrala ligu viac ako zaslúžene. Rozbila ju. Všetci ostatní bojovali o druhé miesto. To je pravda," povedal už po oslavách na ihrisku, v šatni aj vo VIP priestoroch. "Ešte musíme odohrať dva 'prípravné' zápasy, ale zvládneme to profesionálne. Teraz však chcem len mať veľkú párty," dodal muž, ktorý odmietol bezprostredne po zisku titulu potvrdiť, či zostane na lavičke aj budúcej sezóne, v ktorej "andelov" čaká Liga majstrov 2018/2019.







Už v 6. minúte kopol úspešne penaltu kapitán Boris Godál. "Bola pre mňa iná ako na Slovane. Tu sa mi kope lepšie," pousmial sa 30-ročný líder kabíny a o vytúženom titule povedal: "Je to niečo fantastické, sníval som o tom celý život. Spoluhráči okolo mňa vyhrávali tituly, ja som s tajnou dušičkou išiel do Trnavy, že by sa to tu mohlo zlomiť. A na tretí rok sa to podarilo. Nikto nám celý rok neveril, aj keď sme boli stále na prvom mieste. Vybojovali sme si to v tom najlepšom čase, vrátili sa ľudia a bude to tu žiť. Toto je najkrajší deň v mojej futbalovej kariére."