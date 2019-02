Trnavčanom sa nepáči situácia na NFŠ, Slovan poskytol vyhlásenie

Vedenie Spartaka píše, že jeho fanúšikom ponúkli 400 vstupeniek do sektoru hostí, čo je menej ako 2 percentá z momentálnej kapacity štadióna. Žiada o zvýšenie na 5 percent, čo je cca 1100 vstupeniek.

Bratislava 22. februára (TASR) - Futbalový klub Spartak Trnava poslal Únii ligových klubov (ÚLK) list, v ktorom reaguje na bezpečnostnú poradu k zápasu Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava. Klub žiada riadiacu organizáciu Fortuna ligy, aby prerokovala body, ktoré Slovan podľa Trnavčanov nespĺňa k tomu, aby sa 3. marca odohralo na Národnom futbalovom štadióne očakávané derby najvyššej futbalovej súťaže.



Vedenie Spartaka píše, že jeho fanúšikom ponúkli 400 vstupeniek do sektoru hostí, čo je menej ako 2 percentá z momentálnej kapacity štadióna. Žiada o zvýšenie na 5 percent, čo je cca 1100 vstupeniek. Klub z Trnavy ďalej píše, že NFŠ podľa jeho informácií nebol skolaudovaný a keďže zápas je označený ako rizikový, žiada derby odohrať na štadióne na Pasienkoch. V prípade, že sa námietkami Trnavy nebudú organizátor a príslušné riadiace orgány zaoberať, bude Spartak o situácii informovať Európsku futbalovú úniu (UEFA).



ŠK Slovan reagoval na situáciu a na svojom webe poskytol vyhlásenie: "Na bezpečnostnej porade bolo Spartaku Trnava ponúknutých 400 vstupeniek do sektora hostí z dôvodu, že stav sektoru hostí z dneška neumožňuje z bezpečnostných dôvodov poskytnúť viac vstupeniek. Prioritou klubu je zaistiť bezpečnosť pre všetkých fanúšikov, a to tých v sektore hostí i fanúšikov na celom štadióne. Vyvraciame nepravdivé informácie zo strany FC Spartak Trnava o aktuálnom stave štadióna. Štadión má právoplatné rozhodnutie o predčasnom užívaní v súlade s legislatívou SR. Odmietame tvrdenia o tom, že by mala byť akokoľvek ohrozená bezpečnosť hráčov či fanúšikov. Určite teda nie je ohrozené konanie zápasu, ani jeho odloženie či presunutie na iné dejisko. ŠK Slovan bol vždy orientovaný v prospech fanúšikov a vždy poskytol súperovi minimálne päť percent z kapacity štadióna. V zápasoch konajúcich sa na Pasienkoch, a to aj počas tých, ktoré boli označené za rizikové, sme súperovi poskytovali viac než 8 percent kapacity štadióna, a to vždy aj klubu FC Spartak Trnava. Dnešný záver z bezpečnostnej porady nebol mierený voči klubu Spartak Trnava ani voči fanúšikom. Ako sme však už spomenuli, najdôležitejšie je zaistiť bezpečnosť všetkým účastníkom podujatia."