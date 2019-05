Tujvel predĺžil zmluvu s Vidi FC: Ešte chcem chytať 4 až 5 rokov

Tujvel pôsobil vo Vidi ešte v rokoch 2009 až 2016, bol súčasťou mužstva, ktoré získalo historicky prvý majstrovský titul pre klub.

Budapešť 31. mája (TASR) - Slovenský futbalový brankár Tomáš Tujvel zostane pôsobiť aj ďalšiu sezónu vo farbách maďarského prvoligistu MOL Vidi FC, s ktorým predĺžil kontrakt o jeden rok.



Tujvel pôsobil vo Vidi ešte v rokoch 2009 až 2016, bol súčasťou mužstva, ktoré získalo historicky prvý majstrovský titul pre klub. Neskôr pôsobil v Kecskeméte a v DAC Dunajská Streda. Do Székesfehérváru sa vrátil v januári 2018, za rok a pol nastúpil v piatich ligových a piatich pohárových zápasoch. Okrem toho dostal šancu aj vo dvoch zápasoch v základnej skupiny Európskej ligy UEFA.



"Som veľmi šťastný, že so mnou vo Székesfehérvári naďalej rátajú. Cítim sa vo výbornej kondícií, ešte by som chcel chytať 4 až 5 rokov na vysokej úrovni. Na tréningoch sa cítim výborne, našťastie aj zranenia ma obchádzajú. Napriek tomu, že sme nedokázali obhájiť titul, máme za sebou dobrú sezónu. Teším sa na začiatok novej a verím, že nás čaká opäť úspešná sezóna," povedal pre klubový web 35-ročný brankár.



Vidi FC má za sebou úspešnú sezónu. Na jeseň hral v skupine Európskej ligy, na jar skončil na druhom mieste tabuľky a vyhral Maďarský pohár.