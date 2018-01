UEFA potrestala šesť hráčov Malty do 21 rokov z ovplyvňovania zápasov

Obvineniam čelil aj siedmy hráč Matthew Cremona, ktorý nakoniec vyviazol bez trestu.

Valletta 9. januára (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) potrestala šesť reprezentantov Malty do 21 rokov za ovplyvňovanie zápasov, dvoch z nich doživotne.



Šestica sa previnila pri údajných pokusoch o ovplyvnenie dvoch zápasov kvalifikácie ME do 21 rokov v marci 2016 proti Čiernej Hore a Česku. Malta prehrala prvý 0:1 a druhý vysoko 0:7.



Emanuel Briffa a Kyle Cesare dostali doživotné zákazy zúčastniť sa akýchkoľvek futbalových aktivít za ovplyvňovanie zápasov alebo súťaže. Tresty dostala aj trojica hráčov klubu Birkirkara - Ryana Camenzuliho suspendovali na rok a pol, Llewelyn Cremona a Luke Montebello si nezahrajú 12 mesiacov. Samir Arab z Balzan FC dostal dvojročný dištanc. Kvarteto si vyslúžilo tresty za to, že ihneď a dobrovoľne neinformovalo orgány UEFA o manipulácii so zápasmi.



Obvineniam čelil aj siedmy hráč Matthew Cremona, ktorý nakoniec vyviazol bez trestu. Informovala agentúra dpa.