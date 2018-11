UEFA získala nového sponzora, Alipay uvoľní viac ako 200 miliónov eur

Firma zabezpečuje internetové platby.

Šanghaj 9. novembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) získa viac ako 200 miliónov eur formou sponzorstva od čínskej spoločnosti Alipay. Firma zabezpečuje internetové platby.



Prezident UEFA Aleksander Čeferin a Alipay oznámili v piatok v Šanghaji uzatvorenie spolupráce na osem rokov. Spoločnosť na čele Jackom Maom bude sponzorovať mužské súťaže na reprezentačnej úrovni vrátane ME 2020 a 2024 a Ligy národov. Informovala o tom agentúra AP.



Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) spolupracuje so spoločnosťou Alibaba, ktorú v roku 1999 založil práve Ma. Výrobca automobilov Alibaba E-Auto sponzoruje MS klubov do roku 2022.