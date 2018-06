D. Ulissi vyhral 5. etapu vo Švajčiarsku, Peter Sagan finišoval 112.

Výsledky 5. etapy (Frauenfeld - Leukerbad, 155 km):



1. Diego Ulissi (Tal./SAE Team Emirates) 3:37:31 h, 2. Enric Mas (Šp./Quick-Step), 3. Tom Jelte Slagter (Hol./Dimension Data), 4. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb), 5. Bauke Mollema (Hol./Trek - Segafredo, 6. Simon Špilak (Slovin./Kaťuša-Alpecin), 7. Nairo Quintana (Kol./Movistar), 8. Richie Porte (Aus./BMC), 9. Sam Oomen (Hol./Sunweb), 10. Bjorg Lambrecht (Belg./Lotto-Soudal) všetci rovnaký čas, ... 100. Juraj SAGAN +24:19 min, 112. Peter SAGAN (obaja SR/Bora-Hansgrohe) rovnaký čas



Celkové poradie:



1. Porte 17:03:53 h, 2. Kelderman +20 s, 3. Oomen rovnaký čas, 4. Mas +21, 5. Jack Haig (Aus./Mitchelton-Scott) +29, 6. Quintana +33, 7. Jon Izagirre (Šp./Bahrain-Merida) +36, 8. Ulissi +40, 9. Špilak +46, 10. Mikel Landa (Šp./Movistar) +47, ... 71. P. SAGAN +24:32, 137. J. SAGAN +49:19

Leukerbad 13. júna (TASR) - Taliansky cyklista Diego Ulissi triumfoval v stredajšej 5. etape pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec stajne SAE Team Emirates sa presadil v záverečnom špurte do kopca a 155 km dlhú trať z Gstaadu do Leukerbadu zvládol časom 3:37:31 h. Na druhej priečke skončil Španiel Enric Mas z Quick-Step Floors, tretí finišoval Holanďan Tom-Jelte Slagter z Dimension Data. Na čelo celkového poradia sa dostal Austrálčan Richie Porte z BMC s náskokom 20 s na Holanďana Wilca Keldermana zo Sunwebu.povedal pre cyclingnews.com dvadsaťosemročný Ulissi.Bratia Juraj a Peter Saganovci skončili na 100. respektíve 112. mieste s rovnakým mankom na víťaza 24:19 minút. V celkovom poradí figuruje Peter Sagan na 71. mieste so stratou 24:32 min, Juraj je na 137. pozícii (49:19 min). Peter Sagan si udržal dres lídra bodovacej súťaže.Pelotón čakala v stredu trať s tromi náročnými horskými prémiami. Už po približne 15 km prišiel Col du Pillon (1. kategória, 1546, 6,8 km, 5,2%), po dlhej rovinatej pasáži nasledoval výstup do Montana Village (najvyššia kat., 1208, 13,5 km, 5,8%) a potom cieľové stúpanie do Leukerbadu (1. kat., 1385, 14,6 km, 4,6%).Už od úvodu sa snažilo dostať do úniku množstvo jazdcov, skúšali to jednotlivci i skupinky, ale neúspešne. Nič sa nezmenilo ani po prvej horskej prémii na Col du Pillon, pelotón udával vysoké tempo a na jeho čele si situáciu kontrolovali jazdci lídra celkového poradia Stefana Künga z BMC. Po takmer 70 km sa na čele utvorila skupina šiestich jazdcov, ktorá si postupne vytvorila trojminútový náskok. Boli v nej Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Jakobs Smit (Kaťuša-Alpecin), Lawrence Warbasse (Aqua Blue Sport), Paul Ourselin (Direct Energie) a Silvan Dillier (BMC).Trojminútový náskok im vydržal aj na úpätí Montana Village. Na stúpaní zaútočil vpredu Warbasse, ktorý vyhral aj prémiu. Za ním išli prenasledovatelia, ale tých postupne hltal pelotón. Vydržal z nich len Francúz Lilian Calmejane (Direct Energie), ktorý sa zakrátko dostal na čelo a išiel v úniku sám. Sedem kilometrov pred koncom skončil aj jeho pokus. To už dlhšie v hlavnej skupine nefiguroval Peter Sagan. Na záverečnom stúpaní si to o triumf rozdali vrchári. Viacero z nich sa pokúšalo odtrhnúť, Mikel Landa mal náskok približne 13 sekúnd, ale sólo sa nepodarilo nikomu. V špurte do kopca nakoniec vyhral Ulissi.