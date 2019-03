ÚLK tešia štatistiky základnej časti, Mertinyák: Chceme dravú ligu

Výkonný riaditeľ futbalovej Únie ligových klubov (ÚLK) ocenil, že prvá časť sezóny priniesla dobré ofenzívne štatistiky, dala priestor mladým hráčom a vyzdvihol sa aj zvýšený divácky záujem.

Bratislava 14. marca (TASR) - Výkonný riaditeľ futbalovej Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák zhodnotil základnú časť Fortuna ligy 2018/19. V rozhovore pre oficiálny web súťaže ocenil, že prvá časť sezóny priniesla dobré ofenzívne štatistiky, dala priestor mladým hráčom a vyzdvihol sa aj zvýšený divácky záujem.



Základná časť vygradovala rozhodujúcim súbojom o účasť v nadstavbovej skupine o titul medzi nováčikom zo Serede a obhajcom z Trnavy. "Čierny Peter" napokon zostal v rukách "andelov". "Presne takéto momenty sme očakávali od nového hracieho modelu Fortuna ligy. Ambíciou bolo práve priniesť napätie do viacerých kôl, či zápasov. V starom modeli by v 22. kole zápas medzi ŠKF iClinic Sereď a Spartakom Trnava na myjavskom štadióne určite nemal takúto emóciu. Toto bolo pravé vyvrcholenie základnej časti s výbornou zápletkou. Nováčik proti majstrovi, ktorý bol úspešný v pohárovej Európe, v súboji o všetko. Z tohto pohľadu sa mi páčilo prirovnanie hráčov a funkcionárov Serede, že pre nich je to ako finále Ligy majstrov. Táto sezóna priniesla aj zaujímavé športové príbehy, veď kto by vsadil na účasť Michaloviec či Serede v nadstavbovej skupine o titul. Ambícia hrať desať zápasov s najlepšími je obrovským ťahákom pre všetky kluby a to sa prejavilo aj v tejto sezóne," povedal Mertinyák pre www.fortunaliga.sk.



Po športovej stránke bola prvá časť sezóny úspešná: "Priniesla výborné ofenzívne štatistiky, ale aj priestor pre mladých hráčov. Presne tak sa chce naša liga profilovať, ako mladá, dravá, ambiciózna, ktorá má fanúšikovi čo dať. Z logických dôvodov nevieme na našich trávnikoch ponúknuť tú najvyššiu svetovú kvalitu, ale to, čo vieme ponúknuť, je zaujímavý príbeh. Z celkového počtu hráčov, ktorí nastúpili v základnej časti, bolo až 43,7 % mladých futbalistov, ktorí môžu v aktuálnom cykle reprezentovať svoje krajiny v kategórii do 21 rokov. Takí hráči ako Herc, Boženík, Greif, Vestenický či Oravec sa stali základnými piliermi svojich mužstiev, nastupovali pravidelne a priniesli do Fortuna ligy výrazný mladícky entuziazmus. Je to ďalšia generácia, ktorá bude určite nasledovať príbeh Dudu, Škriniara, Lobotku či Mráza. Priemer 2,8 gólu na zápas, ale aj zvýšenie počtu kôl, v ktorých na zápas padlo 3 a viac gólov je veľmi dobrá správa pre fanúšikov. Hovorí o tom, že Fortuna liga sa stáva ofenzívnejšou a viacero klubov chce hrať otvorenejší futbal. V počte gólov sme sa zlepšili medzisezónne o 6 percent, čo nás veľmi teší a naša liga sa drží v gólovom priemere na popredných priečkach aj v rámci Európy."



ÚLK teší zvyšujúci sa divácky záujem o FL. "Futbal je na Slovensku jediný šport, ktorý dokáže zabezpečiť pätciferné návštevy. V základnej časti tejto sezóny sme prekonali rekord našej ligy. Ten nový vytvorili fanúšikovia na zápase 21. kola medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava a jeho aktuálna výška je 22.500 divákov. Zaevidovali sme internetové diskusie o tomto čísle, no tento rekord je z pohľadu oficiálnych štatistík nespochybniteľný. Zápasy základnej časti navštívilo takmer 300.000 fanúšikov, priemerne na jeden zápas sa zvýšil ich počet o takmer 5%, čo predstavuje navýšenie o viac než 100 fanúšikov na jedno stretnutie. Trend je pozitívny, no stále má svoje limity v infraštruktúrnych obmedzeniach, keďže Trenčín ani Sereď nehrávajú na domácom štadióne. Preto stále vidíme veľký priestor na zlepšenie a ešte výraznejší rast. Na tomto mieste by som rád vyzdvihol priemernú návštevu na zápasoch v MOL Aréne v Dunajskej Strede, ktorá atakuje 8000 fanúšikov."



Aj očakávania od nadstavbovej časti sú vysoké. "Očakávam napínavé súboje v skupine o titul, predovšetkým o európske pohárové priečky. Zamotať situáciu môže stále Žilina, ktorá sa prebojovala už do semifinále Slovnaft Cupu. V hre je stále aj Zemplín Michalovce a v prípade ich víťazstva v Slovenskom pohári a umiestnenia na prvých troch miestach fortunaligovej tabuľky nás aj v druhej sezóne nového modelu čaká play off o jedno miesto v Európskej lige. V minulej sezóne si vo fantastickom finálovom zápase poslednú miestenku vybojoval AS Trenčín, ktorý v predĺžení zdolal MŠK Žilina. Ak sa spätne pozrieme na európsku pohárovú cestu Trenčína, tak to bolo mimoriadne zaujímavé leto s vyradením Feyenoordu Rotterdam a postupom až do play off Európskej ligy. V nadstavbovej skupine o udržanie sa je situácia mimoriadne zamotaná a stále je o čo hrať. Najviac namočení sú ViOn Zlaté Moravce a FK Senica, ale zápasy v tejto fáze sezóny budú určite vyrovnané. Zaujímavé môže byť stále aj siedme miesto, ktoré za už spomenutých okolností poskytne šancu zabojovať o pohárovú Európu. No a samozrejme dúfam, že nadviažeme na pozitívne trendy z posledného obdobia a budeme ďalej rásť," dodal Mertinyák.