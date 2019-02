United trápi pred zápasom s Crystal Palace rozsiahla maródka

Manchester sa nachádza na piatom mieste tabuľky so ziskom 52 bodov.

Manchester 26. februára (TASR) - Futbalistov Manchestru United trápi pred stredajším zápasom 28. kola anglickej Premier League na pôde Crystal Palace rozsiahla maródka. Koučovi "červených diablov" Ole Gunnarovi Solskjaerovi môže chýbať až 9 hráčov, informoval portál goal.com.



Ander Herrera, Juan Mata a Jesse Lingard nenastúpia pre zranenia z nedeľnajšieho duelu s Liverpoolom (0:0), ktorý so zranením dohrával aj Marcus Rashford. "Martial pravdepodobne nenastúpi, nechceme riskovať zhoršenie zranenia," uviedol Solskjaer. K dispozícii už by však mohol mať Marcusa Rashforda, Marcusa Roja či Mattea Darmiana. "Darmian už trénuje, ale tiež to nevyzerá dobre. O Rashfordovi sa rozhodne podľa stavu jeho zraneného členka a Rojo bude zapojený do tréningu," dodal Solskjaer, ktorému pre zranenie chýba tiež Antonio Valencia, Nemanja Matič a pre prechladnutie Phil Jones.



Z dôvodu širšej maródky sa do tréningového procesu zapojilo niekoľko hráčov z juniorského tímu. "Chalani sa dnes zapojili do tréningu, v najbližšom období budú súčasťou kádra," dodal Solskjaer.



Manchester sa nachádza na piatom mieste tabuľky so ziskom 52 bodov. Okrem zápasu s Crystal Palace v sobotu privíta na domácej pôde Southampton. Budúci týždeň čaká United osemfinálová odveta Ligy majstrov na ihrisku parížskeho Saint-Germain. Prvý duel na Old Trafforde prehrali 0:2.