Univerzál Lupták novou posilou Spartaka Trnava

Lupták sa so Spartakom dohodol na ročnom kontrakte s opciou. Lukáš je využiteľný v krídelných priestoroch ako pre útočnú, tak i obrannú fázu.

Trnava 20. júla (TASR) - Lukáš Lupták sa stal novou posilou slovenského futbalového šampióna FC Spartak Trnava. Čoskoro 28-ročný univerzál prichádza z FK Senica, proti ktorému Trnava otvorí v sobotu nový ročník Fortuna ligy.



Lupták sa so Spartakom dohodol na ročnom kontrakte s opciou. "Všetko sa dohodlo veľmi rýchlo. Spojil sa so mnou pán Hoftych, ktorý sa ma spýtal, či by som nemal záujem prísť sem. Ani na sekundu som neváhal a jednoznačne prikývol. Ide o majstrovský klub. Dúfam, že sa mi bude dariť a dokážem chalanom pomôcť. Teším sa, že prišlo k dohode," uviedol Lupták pre oficiálnu stránku trnavského klubu.



"Pre jeho príchod sme sa rozhodli na základe znalosti zo Senice. Hral pod súčasným asistentom trénera Látala - Michalom Ščasným. Hráčov príchod odporučil. Lukáš je využiteľný v krídelných priestoroch ako pre útočnú, tak i obrannú fázu. Vzhľadom na počet stretnutí, ktoré nás čakajú, bude jeho univerzálnosť prínosom," uzavrel generálny manažér Pavel Hoftych.