UNIVERZIÁDA: Daniela Ledecká postúpila do finále na 400 m prekážok

Neapol 9. júla (TASR) - Slovenská atlétka Daniela Ledecká sa prebojovala do finále behu na 400 m prekážok na 30. Svetovej letnej univerziáde v Neapole. V utorňajšom 1. semifinále obsadila štvrtú priečku výkonom 56,95 s a medzi najlepšiu osmičku postúpila s časom.



"Po mojom semifinále som verila, že by to mohlo stačiť na postup, no kým som to nevedela stopercentne, nechcela som to zakríknuť. Dnes sa mi bežalo veľmi dobre, vo finále by som rada zlepšila svoj slovenský rekord," citoval ju portál atletika.sk.



Najlepší výkon dvadsaťdvaročnej pretekárky v kariéry 56,79 s z júnového mítingu P-T-S ja taktiež aj slovenský rekord. Finále je na programe v stredu o 20.30 h.



V dopoludňajšom programe nepostúpil prekážkar Jakub Bottlík z rozbehov na 400 m. V 1. rozbehu obsadil šieste miesto časom 52,52 sekundy. Za postupovou štvrtou priečkou zaostal o viac ako sekundu.



Nedarilo sa ani oštepárovi Maximiliánovi Slezákoví, ktorému výkon 69,55 m v kvalifikácii stačil iba na ôsmu pozíciu, ďalej postúpili prví šiesti.