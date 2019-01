Uplynulý rok považujeme za úspešný, bilancoval atletický zväz

Pozitívne zhodnotil aj popularizáciu atletiky a s tým súvisiaci nárast členskej základne. V súčasnosti SAZ eviduje približne 19-tisíc členov a viac ako dvesto klubov.

Bratislava 24. januára (TASR) - Slovenská atletika má za sebou úspešný rok po všetkých stránkach. Postarali sa o tom najmä chodec Matej Tóth so striebornou medailou na majstrovstvách Európy v Berlíne a kladivár Marcel Lomnický, ktorý skončil na druhom mieste na Európskom pohári vo vrhoch. Rovnako veľký úspech dosiahol šprintér Ján Volko so šiestou priečkou na 60 metrov na halových MS v Birminghame, kde bol najrýchlejší Európan.



"Slovensko získalo 42. a 43. medailu a zostáva už iba jediné podujatie bez pódiového umiestnenia - halové MS. Potešili ma aj dobré výsledky ženskej štafety na ME, ktorá obsadila ôsme miesto," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok.



Pozitívne zhodnotil aj popularizáciu atletiky a s tým súvisiaci nárast členskej základne. V súčasnosti SAZ eviduje približne 19-tisíc členov a viac ako dvesto klubov: "Je vidieť, že práca s mládežou prináša ovocie."



V roku 2019 čaká slovenských atlétov mnoho súťaží a štartov. "Bude to pre nás náročná sezóna, pretože bude rozťahaná. Hlavné podujatie bude pre nás MS v Dauhe, medzitým budú ME do 23 rokov, Európske hry, 9. a 20. marca organizujeme Európsky pohár vo vrhoch, kde očakávame rekordný počet pretekárov i krajín, Medzinárodný maratón mieru či ČSOB maratón" načrtol Korčok nadchádzajúci program.



SAZ myslí aj na vrchol štvorročného obdobia - budúcoročné olympijské hry v Tokiu. Preto zriadili tím, ktorý má zabezpečiť pretekárom čo najlepšiu prípravu. "Takýto tím sme vytvorili aj v roku 2014 pred Riom. Mohli by sme ho nazvať 'medailový sen', terajší by sa mohol volať 'medailový sen pokračuje'. Atletika je jeden z mála suchozemských športov, ktoré pre Slovensko získal medailu na OH, náš zámer je pokračovať v tomto trende," uviedol šéftréner SAZ Martin Pupiš.