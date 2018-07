Uruguajskí futbalisti si trúfajú na Francúzov aj bez Cavaniho

Štvrťfinále:



URUGUAJ - FRANCÚZSKO, piatok 6. júla, 16.00 SELČ, Nižnij Novgorod (Štadión Nižnij Novgorod)



Hlavný rozhodca: Nestor Pitana (Arg.)



Predpokladané zostavy:



Uruguaj: Muslera - Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt - Nandez, Vecino, Torreira, Bentancur - Suarez, Stuani (Cavani)



Francúzsko: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kante - Mbappe, Griezmann, Tolisso - Giroud

Nižnij Novgorod 6. júla (TASR) - V úvodnom štvrťfinále tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale proti sebe nastúpia šampióni spred 20 rokov Francúzi a dvojnásobní majstri sveta z Uruguaja. Tí sa však s veľkou pravdepodobnosťou nebudú môcť spoľahnúť na jedného z lídrov Edinsona Cavaniho.Kanonier PSG si v osemfinálovom stretnutí s Portugalskom (2:1) zranil pravý lýtkový sval a z trávnika zišiel necelých dvadsať minút pred koncom. Netrénoval ani v stredu popoludní. Aj keď si Cavani nenatrhol sval, hrozí mu, že nestihne zápas. Pokiaľ sa to potvrdí, v základnej zostave by ho mal nahradiť Cristhian Stuani.Ak Cavani skutočne nenastúpi, hlavná ťarcha ofenzívy bude ležať na druhom hviezdnom útočníkovi v uruguajskom drese. Luis Suarez sa na predchádzajúcich dvoch turnajoch uviedol vo veľmi negatívnom svetle, a odchádzal z nich ako antihrdina. Na prvom ho najviac preslávila ruka, ktorou zabránil gólu Ghany, pred štyrmi rokmi v Brazílii zase uhryznutie Giorgia Chielliniho a následný štvormesačný trest. Teraz by sa chcel presadiť svojimi futbalovými schopnosťami.povedal na tlačovke pred štvrťfinálovým zápasom a zdôraznil, že mu v zmene myslenia na ihrisku veľmi pomohol uruguajský tréner Oscar Tabarez.uviedol.Uruguaj prešiel do vyraďovačky ako jasný víťaz A-skupiny, keď vyhral všetky tri stretnutia so skóre 5:0. V osemfinále vyradil úradujúcich európskych šampiónov z Portugalska 2:1, keď oba góly strelil práve Cavani.Francúzi v základnej C-skupine po tesných triumfoch nad Austráliou a Peru remizovali s Dánskom 0:0 a postúpili z prvého miesta. V osemfinále narazili na Messiho Argentínu, prehrávali 1:2, no výborným výkonom dokázali otočiť a nakoniec triumfovali 4:3.V stretnutí najviac zažiaril tínedžer Kylian Mbappe, ktorý strelil dva góly a zariadil úvodnú penaltu. Ten by mal byť ťahúňom ofenzívyaj vo štvrťfinále. Duel bude mať špeciálnu príchuť pre ďalšieho lídra Francúzska. Antoine Griezmann nastúpi proti dvojici stopérov a svojich spoluhráčov z Atletica Madrid Diegovi Godinovi a Jose Gimenezovi. Prvý menovaný je navyše krstný otec jeho dcérky.Griezmann považuje Uruguaj za akýsi druhý domov. Má veľmi rád miestny nápoj maté a fandí klubu Peňarol z hlavného mesta Montevidea. Keď sa krajina definitívne prebojovala na MS, prišiel Godina s Gimenezom privítať na letisko v uruguajskom drese.citovala ho agentúra DPA.Francúzi nemôžu v stretnutí počítať so stredopoliarom Blaisem Matuidim, ktorý sa v osemfinále vykartoval. Tímy zohrali v doterajšej histórii svetových šampionátov dokopy tri zápasy. Lepšiu bilanciou majú Uruguajci, ktorí triumfovali v skupine v roku 1966 2:1, ďalšie dva zápasy v roku 2002 a 2010 sa skončili bezgólovými remízami.Stretnutie Uruguaj - Francúzsko sa začne v piatok 6. júla o 16.00 SELČ na štadióne v Nižnom Novgorode, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavný rozhodca je Nestor Pitana z Argentíny. Víťaz duelu sa v semifinále stretne s lepším zo súboja medzi Brazíliou a Belgickom.