Uruguaj remizoval s Japonskom v C-skupine Copa America

Copa America

C-skupina

Porto Alegre

Uruguaj - Japonsko 2:2 (1:1)

Góly: 32. Suarez (z 11 m), 66. Gimenez - 25. a 59. Mijoši

Tabuľka:

1. Uruguaj 2 1 1 0 6:2 4



2. Čile 1 1 0 0 4:0 3



3. Japonsko 2 0 1 1 2:6 1



4. Ekvádor 1 0 0 1 0:4 0

Porto Alegre 21. júna (TASR) - Futbalisti Uruguaja remizovali s Japonskom 2:2 a výrazne sa priblížili k postupu do štvrťfinále na 46. ročníku Copa America. Juhoamerický tím mal v stretnutí C-skupiny proti omladenému japonskému výberu jasnú hernú i streleckú prevahu vyjadrenú pomerom celkových pokusov 29:12, ale po góloch Kodžiho Mijošiho musel dvakrát doťahovať skóre. V 32. minúte vyrovnal na priebežných 1:1 z jedenástky Luis Suarez, v 66. minúte stanovil rezultát Jose Maria Gimenez.Uruguaj je na čele neúplnej tabuľky so štyrmi bodmi a pravdepodobne mu neunikne postup do ďalšej fázy. Druhé Čile má na konte tri body a čaká ho duel s Ekvádorom, ktorý v prvom vystúpení na šampionáte podľahol "Urus" 0:4. Japonci získali v dvoch zápasoch jediný bod.povedal tréner Uruguaja Oscar Tabarez. S remízou nevládla v radoch uruguajských fanúšikov spokojnosť, postupové počty však nepustia a ich tímu zisk bodu bude s veľkou pravdepodobnosťou stačiť na postup.dodal Suarez.lg