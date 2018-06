Uruguaj zdolal Saudskú Arábiu, zahrá si v osemfinále

A-skupina, 2. kolo:



Uruguaj - Saudská Arábia 1:0 (1:0)



Gól: 23. Suarez. Bez kariet, rozhodovali: Turpin - Danos, Gringore (všetci Fr.), 42.678 divákov



Uruguaj: Muslera - Varela, Gimenez, Godin, Caceres - Sanchez (82. Nandez), Vecino (59. Torreira), Bentancur, Rodriguez (59. Laxalt) - Suarez, Cavani



Saudská Arábia: Al Owais - Alburayk, Hawsawi, Albulayhi, Al Shahrani - Bahebri (75. Kanno), Al Faraj, Otayf, Al Jassam (44. Al Mogahwi), Al Dawsari - Al Muwallad (78. Al-Sahlawi)

Tabuľka A-skupiny:



1. Rusko 2 2 0 0 8:1 6*



2. Uruguaj 2 2 0 0 2:0 6*



---------------------------------------------



3. Egypt 2 0 0 2 1:4 0



4. Saudská Arábia 2 0 0 2 0:6 0



*istý postup do osemfinále

Rostov na Done 20. júna (TASR) - Uruguajskí a ruskí futbalisti sa stali prvými osemfinalistami majstrovstiev sveta 2018. Uruguaj zdolal v stredajšom stretnutí A-skupiny Saudskú Arábiu 1:0 a rovnako ako Rusko má po dvoch kolách na konte šesť bodov, zatiaľ čo Saudská Arábia a Egypt sú bez bodu.Luis Suarez rozhodol o osude zápasu v Rostove na Done v 23. minúte, v jubilejnom 100. vystúpení v najcennejšom drese si pripísal 52. gól. Zároveň je prvý Uruguajčan, ktorý skóroval na troch MS (2010, 2014, 2018).O víťazovi A-skupiny sa medzi Uruguajom a Ruskom rozhodne v pondelok 25. júna, v ten istý deň sa so šampionátom vo vzájomnom súboji rozlúčia Saudská Arábia a Egypt (oba zápasy o 16.00 h SELČ).Uruguaj bol jednoznačný favorit tohto stretnutia, ale Saudská Arábia proti nemu v úvode hrala odvážne. Saudi dokázali víťaziť v osobných súbojoch i dlhšie podržať loptu, rozohrávku však viackrát prekombinovali, čím pobádali súpera k protiútokom. Na center Caceresa si nabiehali Cavani aj Suarez, prvý menovaný zakončil nepresne, Uruguaj sa však neskôr dostal k rohovému kopu, ktorý sa už skončil gólom. Brankár Al Owais podbehol loptu a Suarez skóroval do nechránenej siete. Saudi zjednodušili protivníkovi cestu za otváracím gólom a zakrátko ponúkli šancu aj Cavanimu. V obrane ázijského tímu sa prejavili organizačné nedostatky, no v ofenzíve mal svoje momenty najmä Bahebri. Najprv ľavačkou z pravej strany preveril Musleru a po centri zľava sa ocitol v ešte výhodnejšej pozícii, ale nezužitkoval ani tú.Po prestávke kontrolovalo favorizované mužstvo zápas citeľnejšie. Suarez mohol zvýšiť z priameho kopu na 2:0, Al Owais si poradil s jeho tečovaným pokusom. Po viac než hodine hry Cavani spomalil akciu, no vymyslel prihrávku na Sancheza, ktorý hlavičkou neusmernil loptu do siete. Juhoameričania sa naďalej nehnali za poistením náskoku. Verili defenzíve, ktorá eliminovala všetky náznaky príležitostí Saudskej Arábie. V závere ešte Al Owais zmaril Cavanimu možnosť na zvýšenie a Uruguaj sa aj v druhom zápase tešil z víťazstva 1:0.