Uruguaju stačili na postup dva góly, Tabarez si uvedomuje rezervy

Rostov na Done 21. júna (TASR) - Uruguaj strelil v dvoch zápasoch na futbalových majstrovstvách sveta v Rusku dva góly, ktoré mu však stačili na postup z A-skupiny. Neinkasoval od Egypta ani Saudskej Arábie a osemfinálovú miestenku si spoločne s domácim Ruskom zabezpečil najrýchlejšou možnou cestou.Kým Rusi sú s ôsmimi strelenými gólmi zatiaľ najproduktívnejšie mužstvo na šampionáte, Uruguaj si v ofenzíve počínal skromnejšie. Rozhodujúci zásah v stredajšom stretnutí so Saudskou Arábiou (1:0) strelil po chybe brankára Luis Suarez. Ozdobil ním jubilejné sté vystúpenie v najcennejšom drese, dosiahol 52. gól a stal sa prvým Uruguajčanom, ktorý skóroval na troch MS (2010, 2014, 2018).citovala Suareza agentúra DPA.Na každom svetovom šampionáte, na ktorom Suarez skóroval, sa Uruguaj prebojoval do vyraďovacej fázy. V roku 2010 obsadil štvrté miesto, pred štyrmi rokmi ho v osemfinále vyradila Kolumbia. O tom, či tentoraz pôjde medzi šestnástku najlepších z prvej alebo druhej pozície v skupine, rozhodne v pondelok 25. júna vzájomný súboj s Ruskom, ktorému vďaka priaznivejšiemu skóre stačí na prvenstvo aj remíza. "Áčko" sa v osemfinále kríži s B-skupinou, kde sa očakáva postup Portugalska a Španielska.dodal Suarez.Kým Suarez si už v Rusku otvoril strelecký účet, jeho útočný kolega Edinson Cavani čaká na premiérový zásah. Tréner Oscar Tabarez vie, že pokiaľ chce pomýšľať napríklad na zopakovanie ťaženia z roku 2010, musia jeho zverenci okrem stabilnej defenzívy predviesť viac vpredu. Proti ďalším súperom bude náročnejšie udržať čisté konto.povedal Tabarez.