Úspech z ME má podľa Mošku pomôcť juniorkám k vstupu do veľkého tenisu

Juniorky SR 18 vo finále ME v ére samostatnosti:



1996 Granville SR - Španielsko 2:1 (Cervanová, Váleková, Válkyová)



1999 Lerida SR - Španielsko 0:3 (Hantuchová, Hrozenská, Bašternáková)



2007 Lleida SR - Rusko 0:2 (K. Kučová, Juríková, Boczová)



2008 Granville SR - Rusko 0:3 (Juríková, Boczová, Luknárová)



2012 Granville SR - Rusko 2:1 (Uberalová, Anna Karolína Schmiedlová, Natália Vajdová)



2019 Granville SR - Bielorusko 1:2 (Čišovská, Morvayová, Kadlečková)

Bratislava 9. augusta (TASR) - Slovenské tenistky do 18 rokov Viktória Morvayová, Romana Čisovská a Michaela Kadlečková považujú zisk striebra na ME vo francúzskom Granville za veľký úspech, no finále proti Bielorusku ich stále škrie. K titulu na kontinentálnom šampionáte im chýbala jediná loptička.Slovenky postúpili zo skupiny do vyraďovačky z druhého miesta. Vo štvrťfinále zdolali Maďarsko 2:1, v semifinále Veľkú Britániu rovnako 2:1, vo finále podľahli Bieloruskám 1:2, keď v rozhodujúcej štvorhre nevyužili tri mečbaly. "povedal na piatkovej tlačovej konferencii kapitán tímu Ján Sabovčík.Na finálové dvojhry nastúpili členky NTC Viktória Morvayová a Romana Čisovská. Morvayová prehrala v tesnom zápase s Annou Kubarevovou 4:6, 7:5, 5:7. Slovenské nádeje oživila jednotka Romana Čisovská, ktorá vybojovala pre Slovensko bod po víťazstve 6:2, 2:6, 7:5 nad Viktorijou Karapatskou a vyrovnala stav stretnutia na 1:1. O všetkom rozhodovala záverečná štvorhra, do ktorej Sabovčík nominoval obe singlistky. Zápas dospel až do supertajbrejku, v ktorom mali Slovenky za stavu 9:6 tri mečbaly. Bielorusky Kanapacká s Kubarevovou sa však nevzdali a otočili stav vo svoj prospech.povedala pre TASR Čisovská.Úspech slovenských dievčat vyzdvihol aj Igor Moška, generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ). V ére samostatnosti sa slovenské dievčatá predstavili vo finále ME družstiev do 18 rokov šiestykrát. V roku 2012 sa zo zisku zlatých medailí tešilo družstvo v zložení Anna Karolína Schmiedlová, Petra Uberalová, Natália Vajdová. Z celkového triumfu sa Slovenky tešili aj v roku 1996, keď bola líderkou tímu Ľudmila Cervanová.uviedol Moška.Hráčky však úspech nepreceňujú. Vedia, že ich ešte čaká tvrdá drina. "" uzavrela Čisovská.