VYNIKAJÚCI ÚSPECH: Gažík sa stal majstrom sveta do 18 rokov v šachu

Porto Carras 31. októbra (TASR) - Slovenský reprezentant Viktor Gažík sa stal majstrom sveta v šachu hráčov do 18 rokov. V záverečnom jedenástom kole na šampionáte v gréckom Porto Carras si titul zabezpečil víťazstvom nad Rusom Timurom Fachrutdinovom. V celkovom poradí predstihol ziskom 8,5 bodu Poliakov Igora Janika a Szymona Gumularza.



"Poľskí reprezentanti hrali v záverečnom kole vzájomnú partiu, ktorá sa skončila rýchlou remízou a čakali na výsledok zápasu na druhej šachovnici. Po nepresnej výmene figúr súpera zostali Gažíkovi silné ľahké figúry proti súperovým vežiam a partiu dotiahol do víťazného konca v koncovke. Ziskom titulu sa postaral o jeden z najväčších úspechov v histórii slovenského šachu," uvádza tlačová správa Slovenského šachového zväzu (SŠZ).



Gažík bol nasadený ako 10. najlepší hráč. Prvé tri kolá podľa očakávania vyhral, vo štvrtom kole nestačil na Janika. V ôsmom kole sa dostal do čela klasifikácie a prvé miesto až do konca šampionátu udržal. V najsledovanejšom turnaji do 18 rokov sa celkovo predstavilo 98 hráčov z 55 krajín sveta, medzi ktorými bolo až sedem veľmajstrov. Gažík je medzinárodný majster a aj vďaka tomuto úspechu sa môže stať najmladším slovenským veľmajstrom.



Pred veľkým turnajom v klasickom šachu sa konali dvojdňové majstrovstvá sveta v bleskovom šachu, kde rodák z Bojníc skončil na 3. mieste a v rapid šachu obsadil 4. miesto.





Výsledky:



1. Viktor GAŽÍK (SR) 8,5 b., 2. Igor Janik, 3. Szymon Gumularz (obaja Poľ.), 4. Luca Moroni (Tal.), 5. Ashot Parvanyan (Nem.), 6. Zhandos Agmanov (Kaz.) všetci 8,0.