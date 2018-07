Usyk pokoril Gassieva v historickom súboji ťažkej váhy

World Boxing Super Series - finále ťažkej váhy (do 90,7 kg):



Olympijský štadión v Moskve



Oleksandr Usyk (Ukr.) - Murat Gassiev (Rus.) 119:109, 119:109, 120:108 (12) - Usyk obhájil opasky WBC a WBO, získal tituly WBA, IBF a The Ring

Moskva 22. júla (TASR) - Ukrajinský profesionálny boxer Oleksandr Usyk sa stal prvým nesporným šampiónom ťažkej hmotnostnej kategórie (do 90,7 kg) v ére štyroch hlavných organizácií. V sobotňajšom finále turnaja World Boxing Super Series na Olympijskom štadióne v Moskve pokoril po dvanástich kolách domáceho Rusa Murata Gassieva jednomyseľným výrokom rozhodcov dva razy 119:109 a 120:108. Obhájil opasky WBC a WBO, získal súperove pocty WBA a IBF, ako aj voľný titul magazínu The Ring.Slávny Američan Evander Holyfield vlastnil v roku 1988 opasky WBA, IBF i WBC, bolo to však ešte pred vznikom najmladšej WBO. Unifikačný súboj medzi Usykom a Gassievom bol preto nesmierne očakávaný, nastúpili proti sebe nezdolaní šampióni a najvyššie nasadení účastníci úvodného ročníka prestížneho turnaja. Podľa predpokladov ani kurzov nejestvoval jednoznačný favorit, obaja dokonca mali na oficiálnom predzápasovom vážení zhodne 89,9 kilogramu.Duel však nebol vyrovnaný, Usyk, ktorý boxoval v obrátenom garde s pravou rukou vpredu, od začiatku dominoval vďaka pohybu a technickej vyspelosti. Hoci na rozdiel od Gassieva nedisponuje silou na knokaut jedným úderom, oponenta neustále zasypával kombináciami a nepoľavoval v aktivite, ba v neskorších kolách vystupňoval výkon a v závere totálne ovládol ring a dovolil si aj exhibičné chvíle. Rus sa nemohol dostať do tempa, zopár tvrdých rán neotriaslo Ukrajincom, ktorý triumfoval aj v pätnástom profesionálnom vystúpení, štvrtýkrát na body. Po olympijskom zlate z Londýna 2012 vybojoval vo veku 31 rokov aj premiérovú Trofej Muhammada Aliho. Dvadsaťštyriročný Gassiev vyzeral v závere zmierene a po 26 víťazstvách (19 KO) utrpel prvú prehru.Rezultát potvrdili tiež štatistiky CompuBox: Usyk trafil 252 z 939 úderov (27%), zatiaľ čo Gassiev 91 z 313 (29%). Víťaz zasadil 99 rán prednou rukou z 519 pokusov, zdolaný iba 9 zo 74. Usyk bol lepší aj v ukazovateli tzv. power punches (153 ku 82). Napriek jasnému vývoju malo stretnutie celý čas vysokú úroveň bez zbytočného kliesnenia. Bolo zaslúženou reklamou pre ťažkú váhu, ktorej názov sa často zamieňa so superťažkou divíziou (bez hmotnostného limitu), kde v súčasnosti pôsobia Anthony Joshua, Alexander Povetkin, Deontay Wilder či Tyson Fury.Ukrajinec uspel pred 24-tisícovým moskovským publikom, ktoré prialo domácemu pästiarovi. Nadviazal na počiny zo štvrťfinále, keď v Berlíne zdolal Nemca Marca Hucka, a semifinále, v ktorom zvíťazil v Rige nad Lotyšom Mairisom Briedisom.povedal Usyk, ktorý zvažuje prechod do superťažkej váhy. Po finálnom gongu nasledovalo priateľské objatie, aktéri ho zopakovali aj po vyhlásení výsledku s vlajkami svojich krajín.uznal Gassiev.