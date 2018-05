Útočník Marek Zagrapan sa vrátil do HK Poprad

Vracia sa do známeho prostredia, keďže popradský dres obliekal už v sezóne 2016/2017.

Poprad 12. mája (TASR) - Tipsportligový klub HK Poprad pokračuje v predstavovaní nových posíl. Najnovším prírastkom do kádra trénera Romana Stantiena je 31-ročný útočník Marek Zagrapan. Popradský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Zagrapan sa vracia do známeho prostredia, keďže popradský dres obliekal už v sezóne 2016/2017. Vtedy odohral za "kamzíkov" celkovo 58 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 15 gólov a 21 asistencií. "V klube je to nastavené dobre a črtá sa kvalitné mužstvo. Môj príchod nie je náhoda, bol som v kontakte s vedením Popradu dlhší čas. Som rád, že môžem byť súčasťou toho, čo sa tu buduje,“ uviedol Zagrapan pre klubovú stránku HK Poprad.



Sezónu 2017/2018 strávil v tíme EHC Winterthur, ktorý pôsobí v druhej najvyššej švajčiarskej súťaži. Bývalý slovenský reprezentant v ňom dosiahol bilanciu 21 bodov (11+10) v 32 zápasoch.



Okrem Zagrapana sa novými posilami popradského tímu už dávnejšie stali útočníci Samuel Takáč a Radoslav Macík a obrancovia Max Ross a Ján Ťavoda.