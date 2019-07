Útočník Marko Kelemen prestúpil z DAC do Trnavy

V uplynulej sezóne bol druhým najlepším strelcom dorasteneckej ligy. So Spartakom sa dohodol na tri roky.

Trnava 3. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub Spartak Trnava sa posilnil na útočníckom poste. Z Dunajskej Stredy prišiel k "červeno-čiernym" talentovaný devätnásťročný Marko Kelemen.



"Som šťastný, že som mohol podpísať zmluvu v takom veľkom klube ako je Spartak Trnava. Partia je tu fajn a dúfam, že budeme mať len tie najvyššie ciele a presadíme sa aj v Európskej lige. Mojím osobným cieľom je hrávať čo najviac a dokázať trénerovi, že si vybral správne. Som útočník a verím, že keď budem hrávať, prídu aj góly," citoval oficiálny web nového muža v trnavskom kádri.



Kelemen je odchovancom Rožňavy a reprezentoval Slovensko v mládežníckych kategóriách. V uplynulej sezóne bol druhým najlepším strelcom dorasteneckej ligy. So Spartakom sa dohodol na tri roky. "Ide o mladého hráča, ktorý presvedčil o svojich streleckých schopnostiach. Mohol si vyberať kluby a sme radi, že sme ho získali my. Je to perspektívny hráč, ktorý dostane šancu a veríme, že sa presadí," vyjadril sa športový riaditeľ "andelov" Andrej Kostolanský.