V 1. etape cyklistických pretekov Tirreno triumfoval tím Mitchelton

1. etapa (21,5 km):

1. Mitchelton - Scott 22:25, 2. Jumbo - Visma + 7 s, 3. Sunweb + 22, 4. Deuceninck - Quick-Step + 37, 5. Tím Sky + 47, 6. Lotto -Soudal + 54, 7. EF Education First + 56, 8. Groupama - FDJ + 58, 9. Israel Cycling Academy + 1:05 m, 10. Bahrajn - Merida + 1:10 ... 19. Bora - hansgrohe + 1:57



Rím 13. marca (TASR) - V stredajšej 1. etape na cyklistických pretekoch Tirreno - Adriatico triumfoval tím Mitchelton - Scott. Práve tímovou časovkou odštartovali sedemetapové preteky, ktoré potrvajú do 19. marca. Tím Bora - hansgrohe so slovenským reprezentantom Petrom Saganom prišiel do cieľa na 19. priečke s odstupom 1:57 min, dvaja jeho jazdci spadli po zrážke s divákom.Ku kolízii prišlo hneď v úvode etapy po štyroch minútach jazdy. Do nezodpovedného fanúšika, ktorý prechádzal cez cestu práve v čase, keď sa po nej rútili cyklisti, vrazili Rafal Majka a Oscar Gatto. Obaja jazdci sa už nedokázali vrátiť späť do formácie a nemecký tím musel absolvovať takmer celú trasu len v piatich mužoch. Po zrážke zostal ležať na zemi aj zranený divák.Etapu poznačil dážď, s nástrahami trate sa napokon najlepšie vyrovnal tím Mitchelton - Scott. Druhý v cieli Jumbo - Visma nabrali sedemsekundové manko, Sunweb bol tretí s odstupom 22 sekúnd.Štvrtková druhá etapa vedie z Camaiore do Pomarance a meria 189 km. Sú v nej aj tri stúpania.