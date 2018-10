V 1. kole obráku na čele Brignoneová, Vlhová priebežne 19.

Vlhová stratila najviac medzi prvým a druhým medzičasom, po ktorom už zaostávala o dve sekundy. Pretekárky mali problém s viditeľnosťou, štart prvého kola posunuli nižšie a skrátili trať.

Sölden 27. októbra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bola po prvom kole sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v rakúskom Söldene na 19. pozícii. So štartovým číslom 15 figurovala po odjazdení prvej tridsiatky na 17. priečke, neskôr klesla ešte o dve s mankom 2,62 sekundy na vedúcu Talianku Federicu Brignoneovú. Na druhé miesto sa zaradila obhajkyňa miestneho víťazstva i malého glóbusu Viktoria Rebensburgová z Nemecka (+0,24), tretia bola Francúzka Tessa Worleyová (+0,40).



Vlhová stratila najviac medzi prvým a druhým medzičasom, po ktorom už zaostávala o dve sekundy. Pretekárky mali problém s viditeľnosťou, štart prvého kola posunuli nižšie a skrátili trať. "Nie som spokojná, pretože hneď od štartu som spravila chyby, ktoré ma stáli čas. Vyviedlo ma to z rytmu, nebolo to ideálne, ani keď som vchádzala do strminy. Trať sa rozbíja každou pretekárkou. Vôbec sme nevideli pod nohy, buď príde nejaká jama, ktorá nás rozhodí, alebo nejaké hrby, takže strmina je veľmi ťažká. Možno preto tam všetky strácali, tá časť je veľmi ťažká, spodok už je dobrý," uviedla Vlhová v cieľových priestoroch.



Druhé kolo úvodnej súťaže SP 2018/2019 je na programe o 13.00 h: "Prvé kolo je už za nami, treba sa pozerať dopredu, uvidíme, ako bude postavené to druhé."