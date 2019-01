Trať v 1. kole slalomu na Ganslernhangu zaskočila favoritov i Slovákov

S podmienkami sa prekvapujúco nestotožnili najlepší slalomár éry, domáci Marcel Hirscher ani jeho dlhoročný nórsky tieň Henrik Kristoffersen.

Kitzbühel 26. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Ramon Zehnhäusern dosiahol najrýchlejší čas v 1. kole sobotného slalomu Svetového pohára. V rakúskom Kitzbüheli sa usadil na čele so štartovým číslom 13, keď už sa rátalo s vedením Francúza Noela Clementa. Víťaz predchádzajúceho slalomu napokon zaostal o 12 stotín, tretiu pozíciu zaujal jeho krajan Alexis Pinturault (0,17 s). Slovenský reprezentant Adam Žampa po chybe vyšiel z línie a hoci ho v cieli s veľkou stratou zaregistrovali s číslom 33 v dôsledku výpadkov súperov na priebežnom 26. mieste, šance na postup nemal ani pri pokračujúcom seriáli pádov. Prvé kolo nedokončil ani Matej Falat s 56-kou.



Na Ganslernhangu v 1. kole číhalo viacero "bonbónikov". Architekt kurzu zaskočil pretekárov už na úrovni prvého medzičasu, kde im extrémnym spôsobom zatvoril líniu oblúkov po prudkom prekonaní zlomu. Aj v ďalších úsekoch to bol predovšetkým mentálny boj o ideálne skĺbenie taktiky a agresivity, najmä keď sa pred lyžiarmi zjavili netradične postavené vertikály.



S týmito podmienkami sa prekvapujúco nestotožnili najlepší slalomár éry, domáci Marcel Hirscher ani jeho dlhoročný nórsky tieň Henrik Kristoffersen. Rakúšan so štartovým číslom 5 dostal do vysielačky inštrukcie, ktoré ho však skôr pomýlili a namiesto klasických extrémnych polôh zvolil hladší prejazd aj tam, kde to nebolo nutné. Strata v 1. kole mu na 8. mieste narástla na 88 stotín a ešte o 4 stotinky viac Kristoffersenovi, ktorý sa po skvelom prvom medzičase nedokázal v troch širokých oblúkoch dostať včas do nasadenia.