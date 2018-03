V boji o záchranu úspešnejšia Nitra a Podbrezová

Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (0:0)



Gól: 60. A. Fábry. Rozhodoval: Dohál, ŽK: Charizopoulos, Machovec, Šimončič - Ewerton, Pleva, 492 divákov.



zostavy a striedania:



FC Nitra: Hroššo - Fabiš (46. A. Fábry), Križan, Niba, Vencl - Šimončič - Kuník, Charizopoulos (90. Farkaš), Kóňa, Machovec (76. M. Fábry) - Militosyan



FC ViOn Zlaté Moravce: Kováč - Kotula (72. Cléber), Horník, Pintér, Chren - Pleva - Orávik, Rigo (56. Duga), Harba, Ewerton - Urgela (65. Šašinka)



Ivan Galád, tréner Nitry: "V peknom futbalovom prostredí sme odohrali pekný zápas. Veľmi sa tešíme z tohto víťazstva. Mladý Fábry dal prvý ligový gól. Škoda, že zápasu chýbala patričná divácka kulisa."



Juraj Jarábek, tréner Zlatých Moraviec: "Chceli sme prerušiť negatívnu sériu, ale stretli sme sa so súperom ktorý má svoju kvalitu. Bol to zápas o prvom góle. Mladý Fábry to trafil perfektne. S remízou by sme boli spokojní, ale musím uznať kvality súpera. Myslím si, že víťazstvo Nitry bolo zaslúžené."





FK Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:0)



Góly: 3. Tereščenko, 46. Bernardina - 76. Žofčák z pok. kopu. Rozhodca Chmura - T. Somoláni, Štrbo, ŽK: Viazanko - Regáli, 658 divákov.



Zostavy a striedania



FK Podbrezová: Kuciak – Viazanko, Krivák, Djordjevič, Bilič – Kostelný, Sedláček - Bernardina (88. Breznaník), Tereščenko (61. Mojžiš), Leško (90+. Magda) - Wiezik



MFK Zemplín Michalovce: Kira - Žofčák, Kavka, Carillo, Šumeiko -Bednár - Koscelník, Niši (67. Matič), Turík (56. Danko), Regáli - Bragin (46. Sulley)



Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: "My sme mali výborné vstupy do oboch polčasov. Myslel som si, že sa po nich viac upokojíme, no nestalo sa. Víťazstvo hreje, no dosť sme sa naň narobili."



Anton Šoltis, tréner Michaloviec: "Mezvládli sme polčasové začiatky, síce sme si vytvorili v prvom polčase zo tri štyri príležitosti na vyrovnanie, no opäť sme doplatili na finálnu fázu. Herne to bolo v poriadku, len nestrieľame góly."

Zlaté Moravce 17. marca (TASR) - Prinášame aktuálne výsledky z Fortuna ligy.Kvôli rekonštrukcii sa v tradičnom regionálnom derby na štadióne ViOn-u predstavili ako domáci hráči Nitry. V úvodnom dejstve sa hrala pomerne vyrovnaná partia. V 9. min unikol po ľavej strane Ewerton, ale jeho center napálil Orávik z prvej do jedného z nitrianskych obrancov. Do vedenia mohli ísť Nitrania v 27. min, ale Militosyanovu strelu odvrátil Pintér z bránkovej čiary na roh. Po polhodine hry Militosyan nabil Šimončičovi, ktorého strelu k pravej žrdi Kováč vyrazil.Na opačnej strane sa v 39. min v čistej gólovej šanci ocitol Harba, ale sám zoči-voči Hroššovi mieril iba do nitrianskeho gólmana. Po zmene strán to boli domáci, ktorí sa čoraz viac tlačili pred bránku Kováča. V 51. min A. Fábry v dobrej pozícii hlavičkoval tesne vedľa. Na opačnej strane hrúbku Hrošša nedokázala potrestať Harba. V 53. min Machovec našiel na hranici malého vápna Militosyana, ale ten hlavou namieril len do pravej žrde. Jediný gólový moment zápasu priniesla 60. min. Militosyan posunul loptu A. Fábrymu, ktorý z asi 25 m vymietol pavučinu v pravom hornom rohu Kováčovej bránky.V 69. min Charizopoulos zblízka netrafil prázdnu zlatomoravskú bránku. O minútu neskôr strelu Šimončiča vyrazil brankár Kováč. V 76. min mal A. Fábry na hlave druhý gól, ale jeho hlavičke chýbali centimetre. V 86. min sa zaskvel brankár Kováč, keď zlikvidoval gólovú strelu A. Fábryho.. V 90. min išli štyria Nitrania na zalotomoravského brankára, ktorý zneškodnil Šimončičovu strelu.Skromne zaplnená Zelpo aréna prvýkrát zažila armosféru skupiny o záchranu. Podbrezová do nej vkročila trojbodovo na pôde Zlatých Moraviec a usilovala sa toto víťazstvo potvrdiť aj doma. Prognózy naznačovali vyrovnaný súboj, no úvod tomu nenaznačoval. Už v 3. min Bernardinova nahrávka sa prekotúľala na ľavú stranu a keďže brankár Kira v dezorientovanej obrane akoby chvíľu rozmýšľal, či má, alebo nemá vybehnúť, Tereščenko ho pohodlne prekonal.V 11. min len ofsajd zabránil ďalšiemu gólu domácich, pri ktorom vynikol Leškov dlhý center z trestného kopu a presná hlavička Biliča. K vyrovnaniu boli hostia blízko v 15. min a len blok Kriváka zabránil Turíkovej strele v ceste do bránky. Nebezpečná bola aj strela Koscelníka, ktorú brankár Kuciak vyboxoval z bránky. V 27. min po dlhom krížnom pase Leška trafil voľný Viazanko iba bočnú sieť. Východniari si vynútili územnú prevahu, domáci sa čoraz viac spoliehali na rýchle protiútoky a z tomto merania síl nikto nemal navrch.Pred polčasom v 43. min Žofčák z uhla bez prípravy minul bránku, potom po centri Regáliho v páde skončila hlavička Nišiho mimo a hostia mohli v prestávke rozmýšľať, čo vymyslieť na kompaktnú obranu súpera, aby ju konečne prekonali. V 46. min po presne načasovanej nahrávke od Wiezika prestrčil loptu popod Kiru do siete Bernardina a hosťom už mohlo pomôcť k bodom len zvýšené ofenzívne riziko.V 58. min Koscelníkovu strelu vyrazil na roh Kuciak, no až v 76. min po faule Kriváka na Regáliho vrátil hostí do zápasu Žifčákov premenený pokutový kop. Víťazstvo domácich nespečatil v 81. min v šanci Bernardina, no víťazstvo si už vziať nenechali.