V Bratislave vyžrebovali nový ročník volejbalovej extraligy

Žreb 1. kola extraligy mužov (28. septembra):



VK KDS-Šport Košice - VKP Bystrina SPU Nitra

VK MIRAD PU Prešov - TJ Spartak Myjava

VK OSMOS Prievidza - VK Spartak UJS Komárno

COP Trenčín - TJ Slávia Svidník



Kľúčové termíny:



Extraliga mužov:



1. časť (28. septembra - 6. januára)

2. časť (11. januára - 22. februára)

Play off (29. februára - 16. apríla)



Prelínacia súťaž:



termíny budú doplnené podľa termínu ukončenia 1. ligy mužov



Žreb 1. kola extraligy žien (28. septembra):



Strabag VC Bilíkova Pezinok - Volley project UKF Nitra

Slávia EU Bratislava - VK Nové Mesto nad Váhom

HIT UCM Trnava - VK Prešov



Kľúčové termíny:



Extraliga žien:



1. časť (28. septembra - 6. januára)

2. časť (11. januára - 22. februára)

Play off (29. februára - 16. apríla)



Prelínacia súťaž:



termíny budú doplnené podľa termínu ukončenia 1. ligy žien



Žreb 1. kola SP mužov (23. októbra - 27. novembra):



VKP Bystrina SPU Nitra - VK Spartak UJS Komárno

VK MIRAD PU Prešov - TJ Spartak Myjava

COP Trenčín - TJ Slávia Svidník

VK KDS-Šport Košice - VK OSMOS Prievidza



Termíny SP mužov:



1. kolo (23. októbra - 27. novembra)

2. kolo (18. decembra - 15. januára)

Finále (8. februára)



Žreb 1. kola SP žien (23. októbra - 27. novembra):



Slávia EU Bratislava voľný žreb

VK Prešov - Strabag VC Bilíkova-Pezinok

VK Kúpele Brusno - HIT UCM Trnava

Volley project UKF Nitra - VK Nové Mesto nad Váhom



Termíny SP žien:



1. kolo (23. októbra - 27. novembra)

2. kolo (11. decembra - 15. januára)

Finále (8. februára)

Bratislava 10. júla (TASR) - Obhajca titulu VK Osmos Prievidza nastúpi v úvodnom kole extraligy volejbalistov proti VK Spartak UJS Komárno, ženský majster Slávia EU Bratislava odštartuje sezónu doma proti VK Nové Mesto nad Váhom. Rozhodol o tom stredajší žreb súťaží pre sezónu 2019/2020 v sídle Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) v Bratislave. Extraligové súťaže mužov aj žien sa začnú 28. septembra. Žreboval sa aj Slovenský pohár, hneď v 1. kole sa v šlágri stretnú majster ligy Prievidza s obhajcom pohárového triumfu VK KDS Šport Košice.V najvyššej mužskej súťaži bude štartovať deväť klubov, plus mimoriadne zaradené reprezentačné družstvo do 20 rokov (roč. 2001). To odohrá len prvú časť, v ktorej nastúpi na jedno stretnutie s každým účastníkom extraligy počas oficiálneho zrazu "dvadsiatky". Účastníci extraligy pre budúcu sezónu sú obhajca titulu VK Osmos Prievidza, VK KDS Šport Košice, VKP-SPU Nitra, TJ Slávia Svidník, VK MIRAD PU Prešov, TJ Spartak Myjava, VK Spartak UJS Komárno, COP Trenčín a MVK Zvolen. Z extraligy vypadli volejbalisti VKM Stará Ľubovňa, víťaz prelínacej súťaže MVK Magnezit Revúca sa do najvyššej súťaže neprihlásil.Extraliga mužov je rozdelená na tri časti. V prvej (28. septembra - 6. januára) sa tímy stretnú systémom každý s každým doma a vonku. V druhej časti (11. januára - 23. februára) sa družstvá rozdelia na dve skupiny (1.-4. a 5.-9.), v ktorých sa opäť tímy stretnú každý s každým doma a vonku. Všetky výsledky z prvej časti súťaže sa započítavajú (vrátane RD 2001). Do play off postúpi prvých osem tímov po druhej časti s tým, že COP Trenčín už vyraďovacie boje hrať nebude. V prípade, že sa Trenčín umiestní na niektorom z prvých ôsmich miest, do play off sa posunú pod ním umiestnené družstvá v tabuľke. Ak bude COP po druhej časti na 9. mieste, ďalej nehrá. Play off štartuje 29. februára, nový majster bude známy najneskôr 16. apríla.V prelínacej súťaži mužov sa predstavia dvaja víťazi skupín 1. ligy mužov skupiny západ a východ. Družstvá odohrajú medzi sebou štyri stretnutia s tým, že ak bude po treťom stretnutí rozhodnuté, štvrtý zápas sa už nehrá. Do extraligy mužov 2020/2021 postúpi víťaz PSM. Družstvo na druhom mieste bude hrať príslušnú 1. ligu ročníka 2020/2021.V extralige žien bude štartovať sedem družstiev plus mimoriadne zaradené reprezentačné družstvo do 19 rokov (roč. 2002), ktoré bude štartovať iba v prvej časti súťaže na osobitnú súpisku a odohrá jedno stretnutie s každým družstvom počas oficiálneho zrazu RD. Účastníci extraligy pre budúcu sezónu sú obhajkyne titulu Slávia EU Bratislava, Strabag VC Pezinok-Bilíkova, VK Nové Mesto nad Váhom, Volley project UKF Nitra, VK Prešov, HIT UCM Trnava a nováčik VK Kúpele Brusno, ktorý odkúpil licenciu od KV MŠK Oktan Kežmarok. Do súťaže sa neprihlásil vicemajster Strabag VC FTVŠ UK Bratislava, ktorý sa spojil s Pezinkom.Aj súťaž extraligy žien je rozdelená na tri časti. V prvej (28. septembra - 6. januára) odohrajú družstvá stretnutia každé s každým dvakrát (doma, vonku). V druhej časti (11. januára - 22. februára) sa tímy rozdelia do dvoch skupín (1.- 4. a 5.- 7.), kde odohrá každý s každým zápasy doma a vonku. Všetky výsledky z prvej časti súťaže sa započítavajú (vrátane RD 2002). Do play off postúpi všetkých sedem tímov s tým, že prvý tím po druhej časti má vo štvrťfinále voľný žreb. Víťazi ďalších troch sérií postúpia do semifinále, prehry budú hrať o 5.-7. miesto s tým, že družstvo na 7. mieste po 3. časti EZ a dve družstvá 1. ligy žien (víťazi skupín západ a východ) sa stretnú v prelínacej súťaži extraligy žien. Play off štartuje 29. februára, majster bude známy najneskôr 16. apríla.Prelínačka sa odohrá v troch turnajoch, pričom každý usporiada jeden turnaj, na ktorom odohrajú stretnutia každý s každým. Tri družstvá odohrajú tri turnaje o dve postupové miesta do extraligy 2020/2021. Družstvo na treťom mieste bude hrať príslušnú 1. ligu ročníka 2020/2021.