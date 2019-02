V Canmore vládnu extrémne mrazy, IBU neohrozí zdravie športovcov

Podľa pravidiel Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) sa preteky nesmú konať pri teplote nižšej ako mínus dvadsať stupňov Celzia.

Canmore 6. februára (TASR) - Extrémny mráz s teplotami až do mínus 29 stupňov Celzia prinútil organizátorov pretekov Svetového pohára v biatlone v kanadskom Canmore pozmeniť časový plán všetkých súťaží.



Vo štvrtok sú v kanadskej provincii Alberta na programe vytrvalostné preteky jednotlivcov. Prípadnú trestnú minútu skrátili organizátori na 45 sekúnd. "Mužská dvadsaťkilometrová trať bude kratšia o päť kilometrov, ženskú zredukovali z pätnástich na dvanásť a pol kilometra," informuje agentúra dpa. Sobotňajšie štafety sa presúvajú na pôvodne voľný piatok, o deň neskôr nasledujú preteky s hromadným štartom.



Podľa pravidiel Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) sa preteky nesmú konať pri teplote nižšej ako mínus dvadsať stupňov Celzia. Od teploty mínus pätnásť stupňov rozhoduje o ich konaní rozhodca po konzultácii s medicínskym delegátom IBU. Do nedele hlásia v Canmore denné teploty v rozpätí mínus deväť a mínus dvadsaťdeväť stupňov.



"Samozrejme budeme poveternostnú situáciu pozorne sledovať, aby sme neohrozili zdravie športovcov," cituje agentúra dpa vyhlásenie IBU. Pre extrémnu zimu museli v Canmore už zrušiť utorkové slávnostné otvorenie podujatia.



Podmienky však neprekážajú dvojnásobnej nemeckej olympijskej víťazke Laure Dahlmeierovej. "Zmrznuté vlasy. Mne je to jedno," napísala vo svojom profile na sociálnej sieti 25-ročná športovkyňa.



V zámorí sa na štart postavia aj slovenské reprezentantky Anastasia Kuzminová a Paulína Fialková.