V desiatke kandidátov do exekutívy MOV nie sú Coe ani Infantino

Medzinárodný olympijský výbor uviedol, že nechce zasahovať do prezidentských volieb v atletickej ani futbalovej organizácii.

Lausanne 23. mája (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zverejnil desať kandidátov do svojej exekutívy, medzi ktorými chýbajú šéf Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) Sebastian Coe či prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.



MOV uviedol, že nechce zasahovať do prezidentských volieb v atletickej ani futbalovej organizácii. Bývalí lídri IAAF aj FIFA Lamine Diack a Sepp Blatter boli v minulosti členmi exekutívy MOV, dnes však čelia obvineniam z korupcie. U Coea by, navyše, mohlo ísť o konflikt záujmov, keďže stojí aj na čele športovej marketingovej spoločnosti.



V desiatke kandidátov figuruje prezident Gréckeho olympijského výboru Spyros Capralos, ktorý dostal v roku 2012 varovanie za špekulácie so vstupenkami na olympijské hry v Londýne. "To bolo pred siedmimi rokmi," zdôraznil prezident MOV Thomas Bach. Volebná komisia, ktorú vedie britská princezná Anne, rozhodla, že Capralos si odpykal trest a napomenutie nemá znamenať trvalé vylúčenie. Na zozname sú aj prezident Alžírskeho olympijského výboru a Asociácie afrických olympijských výborov Mustapha Berraf, Odette Assembe Engoulouvá z Kamerunu, Laura Chinchillová z Kostariky, Matlohang Moiloová-Ramoqopová z Lesotha, Filomena Fortesová z Kapverd, Tidjane Thiam z Pobrežia Slonoviny, Indonézan Erick Thohir, prezident Indickej olympijskej asociácie Narinder Dhruv Batra a prezident Športového a olympijského výboru Kórejskej republiky Kee Heung Lee.



"Členovia reprezentujú MOV, olympizmus a jeho hodnoty vo svojich krajinách. Desať kandidátov vychádza z rôzneho prostredia, ale všetci majú veľký zápal a veľkú znalosť olympijského a športového hnutia. Vďaka tomu budú prospešní pre celé olympijské hnutie," vyhlásil Bach podľa agentúry AFP.