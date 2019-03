Skóre zápasu mohol otvoriť Lionel Messi, ale lobom netrafil bránku.

Madrid 2. marca (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v sobotňajšom šlágri 26. kola španielskej La Ligy nad domácim Realom Madrid 1:0, 178. ligové El Clasico rozhodol v 26. minúte Ivan Rakitič. "Blaugranas" pokorili štadión Santiaga Bernabeua tento týždeň druhýkrát, keď v stredu triumfovali v odvete semifinále pohára 3:0.



Skóre zápasu mohol otvoriť Lionel Messi, ale lobom netrafil bránku. To sa podarilo až o päť minút neskôr Rakitičovi, ktorý sa po takmer totožnej akcii nepomýlil. Barcelona mohla v záver pridať aj druhý zásah, ale pokus Luisa Suareza z hranice šestnástky zlikvidoval Thibaut Courtois.



Po zmene strán domáci zvýšili aktivitu, ale ich snaha nemala efekt. Karim Benzema zakončil z ofsajdu, Junior Vincius trafil iba Clementa Lengleta. Barcelona predvádzala svoju typickú hru, veľkým množstvom krátkych prihrávok sa snažila vyšachovať súpera. Narážala však na nepresnú finálnu fázu. V závere sa snažil Real udomácniť pred šestnástkou hostí, ale vyloženú príležitosť si nevytvoril. Ani Katalánci nedokázali dotiahnuť protiútoky do gólového konca. V nadstavenom čase sa dostal do dobrej príležitosti Raphael Varane, ale jeho hlavička smerovala iba do stredu bránky.



Barclona v ligovom derby s Realom neprehrala od 2. apríla 2016, štyrikrát zvíťazila a dva razy sa zápas skončil nerozhodne. Zverenci Ernesta Valverdeho si poistili vedúcu pozíciu v tabuľke. Pred druhým Atleticom Madrid, ktoré má zápas k dobru, majú náskok desať bodov, tretí "biely balet" zaostáva o dvanásť.



FC Sevilla podľahol na ihrisku SD Huesca 1:2. Hostia prehrávali do 79. minúty, keď z pokutového kopu vyrovnal Wissam Ben Yedder. V nadstavenom čase skóroval Munir El Haddadi, ale rozhodca po konzultácii s viedoasistentom gól neuznal pre ofsajd. Napokon sa tešili domáci, ktorí vďaka Ezequielovi Avilovi vo ôsmej minúte nadstaveného času strhli víťazstvo na svoju stranu.



Espanyol Barcelona zvíťazil nad Realom Valladolid 3:1.



26. kolo - sumáre:



Real Madrid - FC Barcelona 0:1 (0:1)

Gól: 26. Rakitič



Espanyol Barcelona - Real Valladolid 3:1 (1:1)

Góly: 1. Iglesias, 56. Hermoso, 65. Wu Lej - 17. Alcaraz



Villarreal CF - Deportivo Alaves 1:2 (0:0)

Góly: Cazorla (z 11 m) - 54. Maripan, 77. Inui



SD Hueca - FC Sevilla 2:1 (1:0)

Góly: 7. Juanpi, 90.+8 Avila - 79. Ben Yedder (z 11 m)