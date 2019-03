V Jasnej sa sa tešia na Vlhovú, organizátori oslovili Magoniho v lete

Organizátori začali bojovať o štart Vlhovej už pred sezónou.

Jasná 1. marca (TASR) - Petra Vlhová bude najväčším lákadlom víkendového podujatia Európskeho pohára alpských lyžiarok v Jasnej. Okrem držiteľky kompletnej medailovej zbierky z februárových MS sa predstavia aj Rakúšanka Eva-Maria Bremová, ktorá v slovenskom stredisku zvíťazila v roku 2016 v obrovskom slalome Svetového pohára, Francúzka Nastasia Noensová či Slovinky Maruša Ferková a Ana Buciková.



Organizátori začali bojovať o štart Vlhovej už pred sezónou. Dvadsaťtriročná slovenská reprezentantka si na Liptov "odskočila" po pár dňoch prípravy v Špindlerovom Mlyne v Česku, kde je na budúci týždeň na programe podujatie SP. "Mali sme záujem, aby štartovala, trénera Livia Magoniho sme oslovili ešte niekedy v lete. Rozhodnutie je však na nich, nijako sme netlačili ani sme nechceli ovplyvniť program. Má priority SP, MS, ktoré absolvovala veľmi úspešne. Nás ako organizátorov to veľmi teší, tu v Mikuláši má strašne veľa fanúšikov, je odtiaľto," povedal šéf tratí víkendových súťaží Martin Kupčo.



Okrem Bremovej, Noensovej a Sloviniek zdôraznil aj prítomnosť ďalších lyžiarok. V piatok bolo prihlásených 21 krajín: "Netreba vynechávať ani juniorky zo silných krajín, ktoré sa derú dopredu a chcú si vyjazdiť svoje miesto v A-tímoch. Motivované sú určite všetky." Domácu krajinu bude okrem Vlhovej reprezentovať ešte Sophia Christine Lilgová v nedeľnom slalome. Absentujú účastníčky tímovej súťaže z MS 2019 Soňa Moravčiková a Petra Hromcová: "Lilgová je mladá začínajúca pretekárka. Moravčíková študuje v zahraničí, Hromcová sa pripravuje na univerziádu, takže jej to nepasovalo do kalendára."



Kupčo si netrúfol odhadnúť divácku návštevnosť na obrovskom slalome v sobotu (9.30/12.00) a špeciálnom slalome o deň neskôr: "Pretože EP nie je taký lákavý seriál ako SP, u nás ani v zahraničí sa nestretáva s veľkým diváckym záujmom. Osobne si myslím, ak sa ľudia teraz prídu pozrieť, samozrejme to bude kvôli Petre. Skôr to pritiahne ľudí, ktorí už budú v stredisku a prídu sa pozrieť na pretekársku trať." Tá bude na zjazdovke "Pretekárska č.1" z Priehyby na Záhradky. Príprava zjazdovky sa začala 25. februára, odvtedy je uzavretá pre verejnosť.



"Čo mám informácie od riaditeľky pretekov aj od technikov, trať je vo veľmi dobrom stave napriek počasiu, ktoré nehralo s nami. Predvídali sme to a podarila sa nám kvalitná robota. Dievčatá absolvovali v piatok dve voľné jazdy a pochvaľovali si podložku, je tvrdá, kompaktná a veľmi dobre pripravená. Počasie má byť 'na Jasnú' dobré. Smola, že na prelome februára a marca mávame všetko - hmlu, vietor, sneh, dážď, veľmi málokedy nám vyjde dobré počasie. Zakaždým máme riadnu zaťažkávaciu skúšku, ale predpoveď vyzerá pomerne dobre. Pre hmlu sme trať zvolili z Priehyby dole, je to najstabilnejšia časť. Je v pásme lesa najviac chránená pred vetrom, aj hmla sa väčšinou drží len po Priehybu. Aj z týchto dôvodov nie sme na trati, kde boli SP alebo EP v minulosti, ale posunuli sme to nižšie," dodal Kupčo.



Po nedeľnom slalome dostane najúspešnejšia lyžiarka putovnú Veľkú cenu Demänovských jaskýň. Najstaršie lyžiarske podujatie na Slovensku sa s prestávkami organizuje od roku 1939. V novodobej histórii sú preteky EP v Jasnej doma od roku 2008. Prestávky boli iba v roku 2014, keď sa konali MS juniorov, a v roku 2016, keď sa uskutočnili súťaže SP žien.