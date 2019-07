V Liptovskom Mikuláši bude 24 slovenských lodí obhajovať sedem medailí

Slováci v Liptovskom Mikuláši:

juniori



K1m: Matej Blaščík, Ilja Buran, Matúš Štaffen

K1ž: Kristína Ďurecová, Ivana Chlebová, Zuzana Paňková

C1m: Juraj Dieška, Ľudovít Macúš, Juraj Mráz

C1ž: Ivana Chlebová, Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková



do 23 rokov



K1m: Adam Gonšenica, Jakub Grigar, Jakub Stanovský

K1ž: Simona Maceková, Eliška Mintálová, Soňa Stanovská

C1m: Martin Dodok, Marko Mirgorodský, Marek Riegel

C1ž: Simona Maceková, Soňa Stanovská, Monika Škáchová



Progam MEJ a do 23 rokov v Liptovskom Mikuláši:



štvrtok 4. júla: dvojkolová kvalifikácia C1m U23, K1ž U23, C1m J, K1ž J (13.00)

piatok 5. júla: dvojkolová kvalifikácia C1ž U23, K1m U23, C1ž J, K1m J (8.15), súťaže hliadok všetkých kategórií (14.45)

sobota 6. júla: semifinále C1m U23, K1ž U23, C1m J, K1ž J (11.15), finále C1m U23, K1ž U23, C1m J, K1ž J (15.45)

nedeľa 7. júla: semifinále C1ž U23, K1m U23, C1ž J, K1m J (9.00), finále C1ž U23, K1m U23, C1ž J, K1m J (13.30)

Liptovský Mikuláš 3. júla (TASR) - Od štvrtka do nedele (4.-7. júla) bude Liptovský Mikuláš hostiť majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome. Pod Tatrami sa predstaví 350 pretekárov z 31 krajín. Slovensko bude reprezentovať dvadsaťštyri lodí, dvanásť medzi juniormi aj v kategórii do 23 rokov.Minulý rok v Čunove získali Slováci tri individuálne medaily a štyri pódiové umiestnenia pridali v súťaži hliadok. V Liptovskom Mikuláši bude obhajovať titul do 23 rokov kanoistka Monika Škáchová a kajakár Jakub Grigar druhú priečku. Soňa Stanovská pred rokom vybojovala striebro v juniorskej C1, v Liptovskom Mikuláši bude súťažiť v K1 do 23 rokov.Ašpirantkou na medailu bude aj sedemnásťročná Emanuela Luknárová, ktorá zbiera skúsenosti aj v seniorských pretekoch Svetového pohára a pred dvoma týždňami v Čunove obsadila 20. miesto. Pre šampionát vynechala aj tretie kolo SP v slovinskom Tacene.povedala Luknárová.Areál v Liptovskom Mikuláši privíta najlepších mladých vodnoslalomárov po štvrtý raz a po šiestich rokoch.povedal na oficiálnom webe Slovenskej kanoistiky predseda organizačného výboru šampionátu Alexander Slafkovský starší.