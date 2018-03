V Lige majstrov postúpil Bayern Mníchov do štvrťfinále

Besiktas Istanbul - Bayern Mníchov 1:3 (0:1)



Góly: 59. Love - 18. Alcantara, 46. Gönül (vlastný), 84. Wagner ŽK: Hutchinson, Özyakup - Hummels, Boateng, Rafinha, rozhodoval: Oliver (Ang.)



/prvý zápas: 0:5, do štvrťfinále postúpil Bayern/



zostavy a striedania:



Besiktas: Zengin - Gönül, Medel, Uysal, Erkin - Özyakup, Arslan (60. Hutchinson) - Quaresma, Lens (60. Talisca) - Love (75. Babel), Pektemek



Bayern: Ulreich - Rafinha, Boateng, Hummels (46. Süle), Alaba - Vidal, Javi Martinez, Alcantara (35. Rodriguez) - Müller, Lewandowski (68. Wagner), Ribéry

Bratislava 14. marca (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov podľa očakávania postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov 2017/2018. Nemecký majster v stredajšom odvetnom osemfinále vyhral v Istanbule nad Besiktasom 3:1. Potvrdil tak výsledok z prvého zápasu v Allianz Arene, kde Bavori prevalcovali súpera 5:0.Bayern sa dostal do elitnej kontinentálnej osmičky siedmykrát za sebou. Iba potvrdil fakt, že žiadnemu klubu sa v LM nikdy nepodarilo zmazať päťgólové manko z prvého zápasu. Tréner hostí Jupp Heynckes zaknihoval rekordné jedenáste víťazstvo v LM v sérii.Skóre duelu otvoril Thiago Alcantara, ktorý doklepol do siete center z pravej strany od Müllera. Pre Bayern to bol jubilejný 100. gól v tejto sezóne. Hneď na začiatku druhého polčasu si dal Gönül vlastný gól, keď nešťastne zrazil za brankára center Rafinhu z pravej strany. Tím "čiernych orlov" ale nerezignoval a v 59. minúte konečne strelil Bayernu gól. Po hrubej chybe v rozohrávke hostí sa do zakončenia dostal Love, a hoci ho súperov hráč zozadu podťal, stihol ešte vystreliť presne k pravej tyčke, kde sa márne snažil vykopnúť loptu z brány Alaba. Hral sa zaujímavý futbal, domáci sa snažili vyrovnať, no inkasovali. V 84. minúte sa presadil striedajúci Wagner po rýchlej akcii a efektnom zakončení po prihrávke od Alabu. Besiktas v pohárovej Európe doma prehral prvýkrát po dvanástich predchádzajúcich dueloch bez prehry (5 výhier a 7 remíz).Do elitnej osmičky už skôr postúpili obhajca Real Madrid, FC Liverpool, Manchester City, Juventus Turín, AS Rím a FC Sevilla. V stredu ešte privíta FC Barcelona na Camp Nou Chelsea Londýn (prvý zápas 1:1). Žreb štvrťfinále je na programe v piatok 16. marca v Nyone.odveta osemfinále LM 2017/2018: