V miešaných pretekoch štafiet na ZOH ide zlato Francúzom

Výsledky

1. Francúzsko (Marie Dorin Habertová, Anais Bescondová, Simon Desthieux, Martin Fourcade) 1:08:34,3 (0 tr. okr.+4 dobíjania),

2. Nórsko (Marie Olsbuová, Tiril Eckhoffová, Johannes Thingnes Boe, Emil Hegle Svendsen) +20,9 (1+11),

3. Taliansko (Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová, Lukas Hofer, Dominik Windisch) 26,9 (0+7),

4. Nemecko 27,2 (1+7),

5. Bielorusko 55,5 (0+3),

6. Fínsko 1:03,9 (0+3),

7. Ukrajina 1:12,1 (0+5),

8. Česko 1:39,3 (0+8),

9. Olympijskí športovci z Ruska 2:14,8 (0+10), 10. Rakúsko 2:22,0 (0+14),

... 20. SR (Paulína FIALKOVÁ, Anastasia KUZMINOVÁ, Matej KAZÁR, Martin OTČENÁŠ) nedobehlo - okruh

Pjongčang 20. februára (TASR) - Zlatú medailu v pretekoch miešaných štafiet v biatlone vybojovalo na ZOH v Pjongčangu Francúzsko. V zložení Marie Dorin Habertová, Anais Bescondová, Simon Desthieux a Martin Fourcade ho na 2x6 km ženskej a 2x7,5 km mužskej trati od strieborného Nórska delilo 20,9 sekundy a od bronzového Talianska 26,9. Slovenská štvorica Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Matej Kazár a Martin Otčenáš do cieľa po strate jedného okruhu nedobehla.V najmladšej biatlonovej disciplíne v programe ZOH, ktorá zažila premiéru len pred štyrmi rokmi v Soči, stúpli v areáli Alpensia šance aj pre tých, ktorí sa pravidelnejšie v popredí pretekov Svetového pohára neobjavovali. Dôležité bolo zložiť kvarteto z dvoch žien i dvoch mužov tak, aby rovnocenne bežecky i strelecky tím potiahli. Aj slovenská štvorica s trojnásobnou medailistkou v Pjongčangu Kuzminovou si mohla trúfať na výraznejšie umiestenie. Na ZOH v Soči skončila štvrtá, síce pôvodne šiesta, no veľmi rýchlo diskvalifikovali po dopingu Sachenbacherovej Nemecko, s odstupom času sa spochybnilo Rusko, a tak sa posunula o dve priečky vpred. Tohto roku ju povzbudil najmä výsledok na Svetovom pohári v Östersunde so štvrtou priečkou. Cesta k úspechu viedla cez dvojicu P. Fialková - Kuzminová, ktoré mali byť v kontaktne s najlepšími, a potom záležalo na Kazárovi a Otčenášovi, aby úsilie doviedli do želaného konca.Za najväčších favoritov sa v mínusovej teplote dva stupne medzi 20 tímami považovali obhajcovia zlata Nórsko, vlani na MS v Hochfilzene sa presadilo s titulom Nemecko. Na strelnici pod umelým osvetlením fúkalo večer typickým, aj keď o niečo slabším spôsobom. Pre Slovensko sa začal mix nečakane katastrofálne. P. Fialková (4+3, 1+3) len raz trafila terč a nepomohli jej ani tri dobíjania. Dostavil sa pocit bezradnosti, štyrikrát krúžila na trestnom okruhu a v podstate so stratou 2:19,1 na poslednej 20. priečke sa zmarila sebemenšia nádej na cennejšie umiestenie. Okrem nej ani jedna súperka nemusela na trestný okruh, najlepšie odstrieľali Talianky s Vittozziovou. Tesný náskok si udržala aj po streľbe stojmo, naopak s dvoma trestnými okruhmi sa musela zmieriť Švédka Brorssonová. Pohár horkosti vypila P. Fialková aj v 'stojke' s ďalším trestným okruhom (strata 5:33,3) a už hrozilo, že Slovensko po strate okruhu stiahnu rozhodcovia z trate.Na druhý úsek vyštartovala prvá Talianka Wiererová pred Nemkou Dahlmeierovou (+2,2) a Francúzkou Bescondovou, Kuzminová 20-ta (+5:49,8). Na trojičke najlepších sa veľa nezmenilo, ani na poslednom mieste Slovenska, keď aj Kuzminová (0+3 (0+1) sa na 'ležke' s tromi dobíjaniami dosť potrápila. Streľba stojmo skomplikovala boj o medailu Nórsku s trestným okruhom pre Eckhoffovú a nechala vyniknúť Dahlmeierovú, na odovzdávke už s náskokom 29,9 s pred Talianskom a 32,6 pred Bieloruskom. Do druhej mužskej časti pretekov už nevybehli so stratou okruhu Slováci, naposledy ich uvádzali na medzičase po štvrtej streľbe, keď Kuzminovej strata bola už 6:33,6 min.Po treťom úseku zásluhou Lessera zostal náskok Nemcov na čele 32,6 pred Talianskom, komplikácia však nastala po dvoch dobíjaniach Peiffera v záverečnom úseku na streľbe ležmo. Francúz M. Fourcade sa k nemu priblížil na 6,1 sekundy, v záverečnej streľbe stojmo mierili na terče paralelne, v súboji nervov zlyhal s trestným okruhom Peiffer a M. Fourcade si mohol užívať na čele náskok 34,3 sekundy pred Nórom Svendsenom, 49,9 pred Talianom Windischom, 50,3 pred Peifferom a poradie sa nezmenilo ani vo finiši. Francúz M. Fourcade sa po dvoch zlatých radoval so zástavou v ruke už z tretieho zlata v Pjongčangu, v kariére piateho.Do cieľa dobehlo 18 štafiet, so stratou jedného bežeckého okruhu skončila predčasne okrem Slovenska aj Litva.