V nedeľu vyvrcholia majstrovstvá ČR a SR v cestnej cyklistike

Víkendový program MSR a MČR v cestnej cyklistike v Plzni:



sobota 23. júna:



9.30 h: juniorky a ženy elite (5 okruhov, 80 km)



15.00 h: juniori (8 okruhov, 128 km)







nedeľa 24. júna:



10.30 h: muži elite a U23 (12 okruhov, 192 km)

Plzeň 22. júna (TASR) - Počas nasledujúceho víkendu vyvrcholia v Plzni spoločné majstrovstvá Česka a Slovenska v cestnej cyklistike. V sobotu sú na programe preteky s hromadným štartom juniorov, junioriek a žien a v nedeľu boj o medaily v najprestížnejšej kategórii muži U23 a elite aj s trojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom.Už tradičný spoločný šampionát odštartoval vo štvrtok časovkou v Karlových Varoch, v ktorej sa v kategórii elite opäť nepredstavili slovenskí profesionáli. Tretí titul v sérii získal Marek Čanecký z Dukly Banská Bystrica. V nedeľu však už nebudú na trati chýbať "profíci" zo stajne Bora-Hansgrohe, okrem Petra Sagana aj jeho brat Juraj a taktiež Michael Kolář. Na pretekoch sa ale nezúčastní Erik Baška.Organizátori pripravili v Plzni 16-km dlhý okruh s tromi stúpaniami a niečo vyše 250 výškovými metrami. Najťažší kopec je v obci Kyšice v druhej polovici trate. Štart a cieľ pre všetky kategórie je pri obchodnom centre Plzeň na Rokycanskej ulici. Okruh ide najprv ľahkým zjazdom do Červeného hrádku, pokračuje cez Dýšinu, potom stúpa cez Kyšice a pokračuje na Letkov. Pred cieľom nasleduje technická pasáž. Ženy a juniorky absolvujú päť okruhov (80 km), juniori osem (128 km) a "23-kári" a "eliťáci" ich musia zvládnuť dvanásť (192 km).opísal okruh pre oficiálnu stránku podujatia český cyklista Roman Kreuziger.Podľa jeho manželky a riaditeľky podujatia je najväčší favorit na celkový triumf Peter Sagan.uviedla pre portál denik.cz.Pre dvadsaťosemročného pretekára to bude posledná súťažná previerka pred Tour de France, ktorá odštartuje 7. júla v Noirmoutier-en-l'Île.povedal športový riaditeľ Bory Patxi Vila pre VeloNews.Sagan sa na Tour vráti po tom, čo ho vlani diskvalifikovali po 4. etape prestížnych pretekov. Síce vyhral jednu etapu, no prišiel o šancu na zisk šiesteho dresu pre víťaza bodovacej súťaže. O ten by mal bojovať aj tento rok.dodal Vila.Slovenský titul v elitnej kategórii z uplynulých dvoch ročníkov obhajuje Juraj Sagan, ten český Zdeněk Štybar z Quick-Step Floors. Okrem nich a P. Sagana a Kolářa bude divákov lákať aj Roman Kreuziger z Mitchelton-Scott, Jan Hirt z Astany, bývalý jazdec Bory Jan Bárta (Elkov - Author Cycling) a predstaví sa aj šampión cross country na horských bicykloch Jaroslav Kulhavý, olympijský víťaz z Londýna.