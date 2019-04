V NHL nominovali trojicu, z ktorej vzíde najlepší tréner sezóny

Víťaza vyhlásia 19. júna počas slávnostného galavečera v Las Vegas.

New York 27. apríla (TASR) - Craig Berube zo St. Louis, Jon Cooper z Tampy Bay a Barry Trotz z New Yorku Islanders sú traja finalisti na zisk ceny Jack Adams Award, ktorú v NHL každoročne udeľujú najlepšiemu trénerovi sezóny. Víťaza vyhlásia 19. júna počas slávnostného galavečera v Las Vegas. Informovala o tom oficiálna webstránka zámorskej hokejovej profiligy.



Cooper síce vypadol s Tampou v 1. kole play off, keď "blesky" prehrali sériu s Columbusom prekvapujúco hladko 0:4 na zápasy, základná časť však bola z ich strany impozantná. Nazbierali 128 bodov a suverénne získali Prezidentskú trofej pre najlepší tím dlhodobej časti. So 62 víťazstvami vyrovnali rekord Detroitu zo sezóny 1995/96.



Trotz po odchode z majstrovského Washingtonu zamieril na striedačku NY Islanders, kde hneď v prvej sezóne zanechal hlbokú stopu. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom bodový zisk "ostrovanov" vzrástol o 23 bodov a prvýkrát od roku 2016 sa klub prebojoval do vyraďovačky. V prvom kole v najkratšom možnom čase vyradil Pittsburgh. Trotz si dal záležať najmä na prepracovanej defenzíve a v základnej časti bol jeho tím jediný, ktorý zostal pod hranicou 200 inkasovaných gólov (196).



Berube patril od júna 2017 do realizačného tímu Blues, vlani v novembri ho menovalo vedenie klubu za dočasného hlavného trénera, keď nahradil v pozícii odvolaného Mikea Yea. "Bluesmani" sa dokázali v priebehu sezóny odraziť od dna tabuľky a nakoniec pohodlne postúpili do play off, kde v 1. kole vyprevadili na dovolenky hráčov Winnipegu (4:2 na zápasy).