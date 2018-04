V Nitre sa tvorí nový káder, na Pauloviča chce uplatniť opciu

Nitrianske vedenie takisto naďalej počíta aj so službami vlastných juniorov ako sú Michal Pupák, Andrej Kollár, či Danill Fominych.

Nitra 29. apríla (TASR) - Vedenie slovenského hokejového extraligistu HK Nitra už intenzívne pracuje na tvorbe nového kádra pre sezónu 2018/2019. V tíme z minuloročného kádra zostávajú Frederik Foltán, Branislav Mezei, Matúš Rais, Mitch Versteeg, Miroslav Pupák, Judd Blackwater, Marek Slovák a Róbert Lantoši. Informoval o tom oficiálny klubový web.



Nitrianske vedenie takisto naďalej počíta aj so službami vlastných juniorov ako sú Michal Pupák, Andrej Kollár, či Danill Fominych. Rokovania o ďalšom pôsobení prebiehajú aj s Tomášom Mikúšom a Jurajom Šiškom. Matej Paulovič má s klubom opciu, ktorú si Nitra uplatní, ak si olympijský účastník nenájde do konca mája zahraničné pôsobisko.



Potvrdenými novými tvárami v tíme sú útočníci Erik Čaládi, ktorý sa po dlhom čase vracia do klubu, v ktorom hokejovo vyrástol a 21-ročný dobre stavaný krídelník Lukáš Hrušík. Okrem nich zamieri pod Zobor aj 25-ročný kanadský útočník Jesse Mychan. Spolu s ním tiež jeho krajan, 27-ročný obranca Graeme McCormack, ktorý v Európe pôsobil v Nórsku a Francúzsku. Nitra sa usiluje aj o návrat dvoch odchovancov, ktorí v minulej sezóne pôsobili v zámorí. Konkrétne ide o obrancu Richarda Buriho (hrával NCAA) a lídra Slovenska na nedávnych MS juniorov, Samuela Bučeka.



Nitrianske A-mužstvo vypadlo v semifinále play off Kaufland Tipsport Ligy s Banskou Bystricou 0:4 na zápasy a po zisku prvenstva v základnej časti obsadilo bronzovú priečku.