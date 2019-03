EURO 2020: Na Maďarsko a Wales aj s Hamšíkom, už však bez Škrtela

Nominácia reprezentácie SR:



brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň), Marek Rodák (Rotherham United)

obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Ľubomír Šatka (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Milan Škriniar (Inter Miláno), Denis Vavro (FC Kodaň), Dávid Hancko (ACF Fiorentina), Michal Sipľak (Cracovia Krakov)

stredopoliari: Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň), Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Ján Greguš (Minnesota United), Juraj Kucka (FC Parma), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Marek Hamšík (Ta-lien I-fang), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Martin Chrien (Santa Clara), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Róbert Mak (Zenit Petrohrad), Jaroslav Mihalík (MŠK Žilina), Miroslav Stoch (Slavia Praha)

útočníci: Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta), Pavol Šafranko (Dundee United)



náhradníci:



brankári: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Adam Jakubech (OSC Lille)

hráči do poľa: Erik Sabo (Hapoel Be'er Ševa), Boris Sekulič (Górnik Zabrze), Norbert Gyömbér (AC Perugia), Martin Valjent (RCD Mallorca), Tomáš Huk (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Róbert Mazáň (FC Benátky), Roman Procházka, Erik Pačinda (obaja Viktoria Plzeň), Jakub Považanec (FK Jablonec), László Bénes (Holstein Kiel), Nikolas Špalek (Brescia Calcio), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk), Erik Jendrišek (FC Xanthi), Samuel Mráz (FC Crotone), Róbert Boženík (MŠK Žilina), Ľubomír Tupta (Hellas Verona)



Program E-skupiny:



štvrtok 21. marca: Chorvátsko - Azerbajdžan (20.45), SLOVENSKO - Maďarsko (20.45)

nedeľa 24. marca: Wales - SLOVENSKO (15.00), Maďarsko - Chorvátsko (18.00)

sobota 8. júna: Chorvátsko - Wales (15.00), Azerbajdžan - Maďarsko (18.00)

utorok 11. júna: Azerbajdžan - SLOVENSKO (18.00), Maďarsko - Wales (20.45)

piatok 6. septembra: SLOVENSKO - Chorvátsko (20.45), Wales - Azerbajdžan (20.45)

pondelok 9. septembra: Azerbajdžan - Chorvátsko (18.00), Maďarsko - SLOVENSKO (20.45)

štvrtok 10. októbra: Chorvátsko - Maďarsko (20.45), SLOVENSKO - Wales (20.45)

nedeľa 13. októbra: Maďarsko - Azerbajdžan (18.00), Wales - Chorvátsko (20.45)

sobota 16. novembra: Azerbajdžan - Wales (18.00), Chorvátsko - SLOVENSKO (20.45)

utorok 19. novembra: SLOVENSKO - Azerbajdžan (20.45), Wales - Maďarsko (20.45)

Bratislava 12. marca (TASR) - V nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Pavla Hapala na zápasy kvalifikácie EURO 2020 proti Maďarsku (21. marca o 20.45 h v Trnave) a vo Walese (24. marca o 15.00 SEČ v Cardiffe) figuruje aj stredopoliar Marek Hamšík. Šplímacher národného tímu prestúpil vo vebruári po 12 rokoch z talianskeho SSC Neapol do čínskeho klubu Ta-lien I-fang.Vo výbere už chýbajú bývalý kapitán Martin Škrtel aj Adam Nemec a Tomáš Hubočan, ktorí sa rozhodli ukončiť reprezentačnú kariéru. Do 24-členného menoslovu sa zmestili dvaja hráči z Fortuna ligy, obranca Ľubomír Šatka z Dunajskej Stredy a krídelník Jaroslav Mihalík, ktorý hosťuje v Žiline z Cracovie Krakov. Nováčikovia sú obranca Michal Sipľak (Cracovia Krakov) a stredopoliar Martin Chrien (Santa Clara).Nominácia sa nerodila ľahko, už dávnejšie ohlásil koniec pod Hapalom stredopoliar Vladimír Weiss, zranenie utrpel útočník Adam Zreľák, skončiť sa rozhodlo ďalšie trio.uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii český kouč.Nováčikovia sú obranca Michal Sipľak (Cracovia Krakov) a stredopoliar Martin Chrien (Santa Clara). Pavol Šafranko (Dundee United) už figuroval v roku 2017 v reprezentačnom mužstve, to však vtedy vystupovalo pod hlavičkou ligového výberu.Na hrote by mohol dostať pri absenciách Nemca so Zreľákom šancu Šafranko zo škótskej druhej ligy.povedal 49-ročný kouč SR.So zranením laboroval Peter Pekarík, ten by však na zraze nemal chýbať:Hapal tiež potvrdil, že kapitánom mužstva po Škrtelovi bude Hamšík. Na zápas s Maďarskom je podľa informácií Slovenského futbalového zväzu (SFZ) zatiaľ predaných 12.500 vstupeniek. Očakáva sa, že Štadión Antona Malatinského bude vypredaný. Zraz je na programe v nedeľu o 15.00 h v Šamoríne. Slováci majú ešte v E-skupine za súperov vicemajstrov sveta Chorvátov a Azerbajdžan.