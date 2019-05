V Pardubiciach naďalej počítajú aj so slovenským kvartetom

V klube, ktorý si v baráži zabezpečil extraligovú príslušnosť, skončili Vojtěch Budík, Jacob Cardwell, Iľja Dervuk, Mathias Porseland, Nicholas Schaus, Antonín Dušek, Brian Ihnačák a Jordann Perrett.

Pardubice 1. mája (TASR) - Výrazné škrty v kádri českého hokejového klubu HC Dynamo Pardubice sa nedotkli slovenských hráčov. Vedenie klubu aj naďalej počíta so službami obrancov Juraja Mikuša a Martina Bučka a útočníkov Mareka Hovorku a Miloša Bubelu. Klub o tom informoval na oficiálnej webstránke.



V klube, ktorý si v baráži zabezpečil extraligovú príslušnosť, skončili Vojtěch Budík, Jacob Cardwell, Iľja Dervuk, Mathias Porseland, Nicholas Schaus, Antonín Dušek, Brian Ihnačák a Jordann Perrett. Štvorica slovenských hráčov má však naďalej platné kontrakty aj pre sezónu 2019/2020. "Som veľmi rád, že pokračujem v Pardubiciach. Je to skvelé hokejové mesto s veľkou fanúšikovskou základňou a som rád, že môžem byť naďalej súčasťou tejto organizácie," uviedol pre TASR Hovorka, ktorý prišiel do Pardubíc počas sezóny 2018/2019. Odohral za ne celkovo 37 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 15 gólov a 6 asistencií.