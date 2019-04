V piatok odštartuje play off extraligy v hádzanej

Program semifinále play-off Slovnaft handball extraligy 2018/2019 (na tri víťazstvá):



1. zápasy:

piatok 26. apríla: MŠK Považská Bystrica - HKM Šaľa

sobota 27. apríla: Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky



2. zápasy:

streda 1. mája: MHC Štart Nové Zámky - Tatran Prešov, HKM Šaľa - MŠK Považská Bystrica



3. zápasy:

sobota 4. mája: Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky, MŠK Považská Bystrica - HKM Šaľa



prípadné 4. zápasy:

streda 8. mája: MHC Štart Nové Zámky - Tatran Prešov, HKM Šaľa - MŠK Považská Bystrica



prípadné 5. zápasy:

sobota 11. mája: Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky, MŠK Považská Bystrica - HKM Šaľa



Ďalšie termíny play-off:



Finále a zápasy o 3. miesto



1. stretnutia 18. - 19. mája



2. stretnutia 22. mája



3. stretnutia 25. - 26. mája



prípadné 4. stretnutia 29. mája



prípadné 5. stretnutia 1. - 2. júna



Ligový pohár (o 5. - 8. miesto):



1. kolo: 27. - 28. apríla



2. kolo: 4. - 5. mája



3. kolo: 11. - 12. mája



4. kolo: 18. - 19. mája



5. kolo: 25. - 26. mája



6. kolo: 29. mája



Baráž o účasť v Slovnaft handball extralige:



Prvé zápasy: 18. - 19. mája



Odvety: 25. - 26. mája



Bratislava 25. apríla (TASR) - Už tento piatok odštartuje play off Slovnaft Handball extraligy 2018/2019, v semifinálových sériách na seba narazia Tatran Prešov (1. po nadstavbovej časti) a MHC Štart Nové Zámky (4.) a MŠK Považská Bystrica (2.) s HKM Šaľa (3.). Nový držiteľ Pohára Antona Frola bude známy koncom mája alebo začiatkom júna. Série sa hrajú na tri víťazné stretnutia.Prešov, P. Bystrica i Šaľa si zopakujú vlaňajšiu semifinálovú účasť, Nové Zámky sa do play off pozrú prvýkrát po siedmich rokoch. Vlaňajší vicemajster HK Agro Topoľčany sa tentokrát do vyraďovačky nedostal, keď obsadil po nadstavbe 6. miesto.Ako prví rozbehnú svoju sériu už v piatok 26. apríla domáci MŠK Považská Bystrica a HKM Šaľa, o deň neskôr privíta obhajca trofeje Prešov doma Nové Zámky. "Proti Novým Zámkom musíme predviesť maximálny výkon. Nehľadíme na to, aby to bol pekný zápas, v prvom rade ho chceme vyhrať a to je našim cieľom. Sme favoriti zápasu i série, ktorú začíname doma, ale nerozmýšľam nad tým, aby sme ju vyhrali po troch zápasoch. Idem od zápasu k zápasu a chcem, aby sme všetky z nich odohrali na maximum. Aké výsledky budú, uvidíme na konci," uviedol tréner Tatrana Slavko Goluža v tlačovej správe.Golužovi narobil po sviatkoch problémy Dominik Kriak, ktorý porušil životosprávu, zranil sa, čaká ho operácia a vypadol z play off.Tréner Zámkov Marek Bozsóky si uvedomuje, že jeho zverenci sú v pozícii outsiderov. "Je to klišé, ale do semifinálových bojov môžeme ísť uvoľnení, keďže favorit tejto série je jasný. Napriek tomu musíme ísť do každého zápasu s cieľom zvíťaziť tak ako všetci športovci. Chceme podať dobrý výkon a potešiť našich fanúšikov. Tím je kompletný, nehlásime žiadne zranenia."Šaľa si v semifinále s Považskou Bystricou zopakuje vlaňajší duel o bronz, v ktorom ťahala za kratší koniec. "Zdravotne sú všetci naši hráči v poriadku. Vo vyhláseniach pred play off som vždy opatrný, keďže už ide o inú časť sezóny a rozhoduje momentálna forma. S Považskou Bystricou sa stretávame pravidelne a už sa navzájom poznáme, očakávam otvorený súboj a tvrdú bitku, rozhodne sa na ihrisku. Uvedomujeme si, kde spočíva sila Považanov. Majú slušnú obranu, za ktorou chytá spoľahlivý Kovačin a veľmi dobrý prechod do prvej a druhej vlny. Taktiež ich kombinačná hra je na veľmi dobrej úrovni a čo sa týka faktoru zohratosti, tak sú na tom lepšie ako my, keďže ich mužstvo je už pár rokov pokope s minimálnymi zmenami," uviedol tréner HKM Šaľa Ján Kolesár v tlačovej správe SZH.Podobne sa vyjadril aj náprotivok Václav Straka: "Tímy sú vyrovnané, Šaľa je silný protivník so skúseným kádrom. V minuloročnom play off a aj v tejto sezóne sme už odohrali veľa spoločných zápasov, takže tímy sa v podstate nemajú čím prekvapiť. Šaľa má silných pivotov a kvalitný spojkový rad. My sa musíme držať našej hry a vychádzať zo zabezpečenej obrany. Až na menšie boľačky sme zdravotne v poriadku a k dispozícií by mali byť všetci hráči."Tímy na 5.-8. mieste po nadstavbe - MHK Piešťany, HK Agro Topoľčany, ŠKP Bratislava, HC Sporta Hlohovec - budú bojovať o Ligový pohár. Zostávajúce dve družstvá Slovan Modra a Strojár Malacky čaká v máji baráž o účasť v extralige proti najlepším prvoligistom.