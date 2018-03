V pretekoch SP v biatlone s hromadným štartom triumf domáceho Cvetkova

preteky s hromadným štartom na 15 km: 1. Maksim Cvetkov (Rus.) 37:37,3 min (0 tr. okr.), 2. Erlend Bjöntegaard +2,7 s (0), 3. Johannes Thingnes Boe (obaja Nór.) +16,6 (2), 4. Benedikt Doll (Nem.) +22,1 (2), 5. Henrik L'Abee-Lund +22,1 (2), 6. Tarjei Boe (obaja Nór.) +22,2 (1), 7. Lukas Hofer (Tal.) +22,9 (1), 8. Johannes Kühn +34,3 (2), 9. Erik Lesser +34,6 (2), 10. Arnd Peiffer (všetci Nem.) +35,3 (2)

Konečné hodnotenie SP (po 22 z 22, dva najhoršie výsledky sa škrtali): 1. M. Fourcade 1116 bodov, 2. J. T. Boe 1027, 3. Šipulin 697, 4. Peiffer 668, 5. Hofer 637, 6. Fak 602, ...66. OTČENÁŠ 35, 74. KAZÁR 23



Konečné poradie SP v pretekoch s hromadným štartom (po 5 z 5): 1. M. Fourcade 250 bodov, 2. J. T. Boe 222, 3. Doll 184, 4. T. Boe 183, 5. Šipulin 174, 6. Lesser 167

Ťumeň 25. marca (TASR) - Rus Maksim Cvetkov zvíťazil v pretekoch s hromadným štartom 9. kola Svetového pohára v biatlone. Na 15 km trati v ruskom Ťumeni za ním finišovali Erlend Bjöntegaard (+2,7 s) a ďalší Nór Johannes Thingnes Boe (+16,6). Celkové prvenstvo vo SP patrilo už v predstihu Francúzovi Martinovi Fourcadovi, ktorý si vybojoval aj malý krištáľový glóbus v disciplíne "mass".Mužský "mass" uzavrel hodnotenie SP v disciplíne i v celkovom poradí. Kráľom sezóny sa stal siedmykrát za sebou s veľkým krištáľovým glóbusom M. Fourcade a na tomto fakte už nemohol "mass" nič zmeniť. V hodnotení disciplíny už len zázrak, súvisiaci trebárs s chorobou, alebo výsledkový prepad a piedestál J. T. Boea mohol spôsobiť, že by M. Fourcade nezískal 31. veľký i malý glóbus v kariére. Francúz si zdravie ustrážil a napriek komplikáciám v streľbe dotiahol úsilie s absolútnym ziskom prvenstiev vo SP do vytúženého konca.Dvadsaťdeväťročný M. Fourcade pravidelne túto sezónu v pretekoch SP figuroval na stupňoch, dovedna 20-krát, chýbal na nich len vtedy, keď mu štart znemožnili žalúdočné problémy a teraz v Ťumeni v "masse". Všetkých päť glóbusov sa mu podarilo vybojovať tretíkrát za sebou, v kariére po štvrtý raz.M. Fourcade po prvej streľbe dvakrát krúžil na trestnom okruhu a stratu 38,7 sekundy na prvého T. Boea musel v behu intenzívne doháňať. V druhej "ležke" a štvrtej "stojke" pridal po ďalšom trestnom kole a prišiel o stupeň víťazov, s 19. miestom v cieli (+1:11,2 min). Do záverečného úseku po streľbe stojmo vyrazili spolu strelecky neomylní Nór Bjöntegaard a Rus Cvetkov s rýchlejším domácim Rusom. Pre 26-ročného Cvetkova to bolo premiérové víťazstvo vo SP.Výsledky