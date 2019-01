V pretekoch štafiet 4. kola zvíťazili Rusky, Slovenky skončili šieste

Výsledky



štafety na 4x6 km: 1. Rusko (Jevgenija Pavlovová, Margarita Vasilievová, Larisa Kuklinová, Jekaterina Jurlovová-Perchtová) 1:18:46,3 (0 tr. okr.+8 dobíjaní), 2. Nemecko +33,5 (2+10), 3. Česko 36,7 (1+6), 4. Nórsko 50,6 (0+9), 5. Francúzsko 1:08,4 (3+15), 6. SLOVENSKO (Ivona FIALKOVÁ, Paulína FIALKOVÁ, Terézia POLIAKOVÁ, Anastasia KUZMINOVÁ) 2:45,0 (3+11)



SP v štafetách (2 z 5 pretekov): 1. Rusko 103, 2. Nemecko 90, 3. Švédsko 90, 4. Francúzsko 88, 5. Taliansko 86, 6. Nórsko 81, ...10. SLOVENSKO 65

Oberhof 13. januára (TASR) - V pretekoch štafiet 4. kola Svetového pohára zvíťazili v nemeckom Oberhofe Rusky. Na 4x6 km trati v zložení Jevgenija Pavlovová, Margarita Vasilievová, Larisa Kuklinová a Jekaterina Jurlovová-Perchtová za sebou zanechali Nemky o 33,5 sekundy a Češky o 36,7. Slovenské kvarteto Ivona Fialková, Paulína Fialková, Terézia Poliaková a Anastasia Kuzminová sa zaradilo na 6. miesto, so stratou na víťazky 2:45,0 min, keď finišujúca Kuzminová vytiahla štafetu z 13. miesta.V Oberhofe husto snežilo, fúkalo a v teplote na bode mrazu bola otázna najmä streľba. Slovenky nastúpili síce s rovnakými menami ako v predchádzajúcich pretekoch v rakúskom Hochfilzene, no na jednotlivých úsekoch úplne inak. V Hochfilzene im patrilo vďaka P. Fialkovej a Kuzminovej v polovici trate prvé miesto, no napokon dobehli až 14-te. Teraz rozbehla štafetu Ivona Fialková a snažila sa udržať kontakt so špicou. Hlboký sneh spôsobil, že Rakúšanka Hauserová nepríjemne padla a hneď sa s poškodenou malokalibrovkou ocitla na samom chvoste 22 štartujúcich tímov.I. Fialková (strelecká bilancia 0+0, 0+2) výborne odstrieľala prvú 'ležku' a na medzičase bola piata. v stoji dvakrát dobíjala a napokon svoju sestru Paulínu vďaka výbornému behu poslala na trať na 4. mieste, 24,3 sekundy za vedúcimi Taliankami.P. Fialková (0+3, 1+3) sa posunula vpred už pred prvou streľbou na 2. priečku, naopak stratili Nemka Hildebrandová a Ruska Vasilievová, keď sa ocitli na zemi. V 'ležke' sa terče triafali ťažko, slovenská biatlonistka trikrát dobíjala, kritickú situáciu však zvládla a na 5. mieste veľký odstup nemala. Potom pokazila 'stojku', na 2., 3. a 5. terč trikrát dobíjala, musela ísť aj na trestný okruh a klesla na 8. miesto. Horšie dopadli Talianky s Gontierovou, ktorá netrafila ani jeden terč. Pádu sa nevyhli Bieloruska Krjuková a Američanka Eganová a aj oni musela dobiehať nečakanú stratu.Tretí úsek patril v slovenskej štafete Terézii Poliakovej (0+0, 2+3). Na 6. mieste mala stratu na prvé Nemky 1:07,9 min zásluhou najrýchlejšej na druhom úseku P. Fialkovej, 'ležku' zvládla bezchybne. Pády rozmnožila aj Nórka Knottenová a ťažký sneh sa stal pre mnohé najväčšou brzdou. Zabrzdila sa aj Poliaková, s dvoma trestnými okruhmi po streľbe stojmo, a finišujúcej Kuzminovej odovzdávala na 13. mieste (+3:55,7).Do záverečného úseku vbehli súčasne Nemka Herrmannová a Ruska Jurlovová-Perchtová a obe bojovali v tesnom závese o víťazstvo. Hermannová sklamala domácich divákov dvoma trestnými okruhmi po streľbe stojmo a Jorlovová-Perchtová pohodlne dobehla do cieľa na 1. mieste. Kuzminová (0+0, 0+0) ešte zabojovala o umiestenie v desiatke, skvele odstrieľala 'ležku' i 'stojku', v ťažkých podmienkach bez jedinej chyby, a dobehla na 6. mieste. Po ZOH vlani v Pjongčangu s 5. miestom sa tak zásluhou Kuzminovej odvtedy zrodil druhý najlepší výsledok.