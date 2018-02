V prvom zápase 16-finále UEFA vyhral Sporting Lisabon

Európska liga UEFA - 1. zápas 16-finále:

FC Astana - Sporting Lisabon 1:3 (1:0)



Góly: 7. Tomasov - 48. Fernandes (11 m), 50. Martins, 56. Doumbia, ČK: 62. Logvinenko (Astana)







Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 3:2 (1:0)



Góly: 65. a 90.+1 Batshuayi, 30. Schürlle - 51. a 56. Iličič







Ludogorec Razgrad - AC Miláno 0:3 (0:1)



Góly: 45. Cutrone, 64. Rodriguez (11 m), 90.+2 Borini







Olympique Marseille - Sporting Braga 3:0 (1:0)



Góly: 4. a 69. Germain, 74. Thauvin







OGC Nice - Lokomotiv Moskva 2:3 (2:1)



Góly: 4. a 28. Balotelli (druhý z 11 m) - 45., 69. a 77. Fernandes (prvý z 11 m), ČK: 67. Coly (Nice)







Östersunds FK - Arsenal Londýn 0:3 (0:2)



Góly: 13. Monreal, 24. Papagiannopoulos (vl.), 58. Özil







Real Sociedad San Sebastian - FC Salzburg 2:2 (0:1)



Góly: 57. Odriozola, 80. Januzaj - 27. Oyarzabal (vl.), 90.+4 Minamino







Spartak Moskva - Athletic Bilbao 1:3 (0:3)



Góly: 60. Adriano - 22. a 39. Aduriz, 45.+1 Kutepov (vl.)

Astana 15. februára (TASR) - Futbalisti Sportingu Lisabon vyhrali v úvodnom štvrtkovom zápase 16-finále Európskej ligy UEFA 2017/2018 na ihrisku kazašského FC Astana 3:1. Po polčase viedlo domáce mužstvo, no Portugalčania otočili skóre stretnutia tromi gólmi v priebehu úvodných desiatich minút druhej časti hry. Hosťom pomohlo aj vylúčenie domáceho Logvinenka v 62. minúte a svoje vedenie si do konca stretnutia bez problémov udržali.Borussia Dortmund zvíťazila nad talianskou Atalantou Bergamo 3:2, keď gólom v nadstavenom čase rozhodol Michy Batshuayi. Nový prírastok z Chelsea Londýn dal v zápase dva góly, jeden si pripísal Schürlle. Za hostí skóroval v priebehu piatich minút Josip Iličič.Hráči AC Miláno zvíťazili v Razgrade 3:0, keď na konci prvého polčasu poslal hostí do vedenia Crutone, druhý gól pridal z penalty striedajúci Rodriguez a v posledných sekundách zápasu uzavrel skóre Borini.si poradili so švédskym Östersunds FK, keď v severskom mraze vyhrali 3:0. O góly Arsenalu sa postarali Monreal, Özil a domáci Papagiannopoulos si dal nešťastnéhoV nadstavenom čase mohli Švédi znížiť, no brankár hostí Ospina chytil jedenástku domácemu Petterssenovi.