V Ruhpoldingu vyšlo aj slnko, Kuzminová: Po strastiplnom snehu

Slovenská biatlonistka sa po tréningu aj smiala, pretože pohoda po predchádzajúcom kole v Oberhofe bola namieste.

Ruhpolding 16. januára (TASR) - Pred 5. kolom Svetového pohára v biatlone sa najviac skloňovalo počasie. V nemeckom Ruhpoldingu narobilo vrásky nielen organizátorom, ale spočiatku aj samotným účastníkom. V stredu počas tréningu však už ukázala príroda pokojnejšiu tvár, svietilo slnko, obloha bola jasná, aj keď v samotnej aréne Chiemgau ortuť teplomera v tieni klesala opäť k nule.



Anastasia Kuzminová sa po tréningu aj smiala, pretože pohoda po predchádzajúcom kole v Oberhofe bola namieste. Nezabúda však aj na celý kolektív a v ňom nachádza vo výsledkoch rezervy: "Náš tím je široký, spolupracujeme aj s chalanmi a prežívam s nimi každý jeden úspech i neúspech. Niečo sa nám podarilo, aj sme sa potešili, ale s viacerými vecami treba ešte pracovať. Samotná sezóna sa neodvíja len od toho, čo ste pred ňou natrénovali, v zime už záleží na inej drine. V pondelok sme sa sem z Oberhofu presunuli, bolo to dosť strastiplné, s množstvom snehu, v stredu sme si však mohli vychutnať prvý krásny deň a tešili sa z neho všetci športovci. Trate boli upravené, tréning bol na jednotku, uvidíme, či sa ešte do štvrtka niečo zmení. Mali sme možnosť aj zregenerovať a ja sa teším na každé jedny preteky."



Nasťa Kuzminová nemyslí len na seba, v Ruhpoldingu sú na programe aj štafety a v nich sa treba tiež prekonať. "Keď sa niekedy nedarí, nie je to o akomsi vzdávaní, ale o veľkom snažení, o zatínaní zubov. Preto je mi veľmi smutno, keď sa výkon občas dehonestuje, to strašne mrzí a športovca určite psychicky nepodporí. Nie je jednoduché hodiť všetko za hlavu, preto podporujem každého jedného člena našej zostavy, samozrejme najviac Terku Poliakovú. Veľa výnimočných športovcov sa tiež dostalo do situácií, ktoré nečakali."



Anastasia Kuzminová by už nechcela zažiť horor, v ktorom sa biatlonisti vynárali z hmly a hustého sneženia. "Naozaj by som sa tomu chcela vyhnúť, pretože veterné a aj daždivé počasie v Oberhofe mnohých deprimovalo. Strelnica je tu v Ruhpoldingu pokojná, vyzerá perfektne, neprší, nesneží, dúfam, že nám počasie až do nedele vydrží."



Paulína Fialková sa cíti v Ruhpoldingu oveľa viac komfortnejšie. "Pocity sme mali po príchode stokrát lepšie, atmosféra je tu pre mňa priaznivejšia. Celkove mám Ruhpolding rada, aj sa mi tu zvyklo dariť. Na tréningu sme sa ľahko zapracovali, bolo to v pohode, bez nejakých problémov. Padali tu na okolí aj lavíny, my bývame od areálu zo 25 minút autom a trochu máme obavy, ako to bude vyzerať v pretekových dňoch, či sa dostaneme normálne cez davy fanúšikov. Dúfam, že trate nebudú od slnka roztopené, preto je dobré, že polovicu dňa, čiže popoludní, sú v tieni."



Ivona Fialková sa snehu a lavín, ktoré padli na okolí, neobáva. "Skôr vnímam slnko, vtedy sa mi radostne preteká a trate organizátori perfektne pripravili. Prírodný sneh je najlepší, nie je hlboký, sú tu super podmienky, aj na tréningu sa mi darilo, už len optimálne všetko odpretekať."



Daniel Kuzmin, tréner mužskej reprezentácie i Anastasie Kuzminovej, nad počasím nezúfal, pretože v živote sa stretol aj s horšími podmienkami. "Bývame 20 minút od štadióna, no spočiatku sme sa naň presúvali po zasneženej ceste o polovicu dlhšie. Je už normálna situácia, videl som aj horšie, napríklad v Rusku a nič sa až do jari nedialo," zasmial sa.



